Hrvatska u posljednjoj utakmici ove godine ne lovi SP, ali još je puno toga u igri

Iako su plasman već osigurali, Vatrenima su bodovi važni jer još postoji mogućnost da završe u prvoj jakosnoj skupini za ždrijeb Svjetskog prvenstva. Uz pobjedu nad Crnom Gorom, Hrvatska se mora nadati da će Njemačka ostati bez sva tri boda u svojoj završnoj utakmici sa Slovačkom.

"Idemo s maksimalnom snagom, motivom. Dat ćemo šansu igračima koji nisu bili prošlu utakmicu, njih nekoliko, ali nama je prvi i osnovni cilj odigrati dobru utakmicu i pokušati pobijediti", kazao je izbornik Dalić.

"Kao što je izbornik rekao, još nije gotovo. Imamo tu još jednu utakmicu koju moramo maksimalno ozbiljno shvatiti i pokušati završiti ove kvalifikacije bez poraza", dodao je Josip Stanišić.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

I ne samo to. Hrvatska ima priliku dočekati ždrijeb u prvoj jakosnoj skupini, što nam donosi nešto lagodniju skupinu na Svjetskom prvenstvu. Nužna je pobjeda nad Crnom Gorom, ali nešto se pita i Njemačku. Oni se večer u izravnom dvoboju sa Slovačkom bore za prvo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini. I jedni i drugi imaju po 12 bodova, a pobjednik će se izravno plasirati na Mundijal. Što treba Hrvatskoj? Moramo se nadati kiksu Nijemaca. Trebaju ili izgubiti ili remizirati. No izbornik Julian Nagelsmann vjeruje da će se vratiti na pravi put.

"To će biti veliki korak jer ćemo se tada kvalificirati. Tada ćemo imati vremena da do ožujka donesemo daljnje odluke. Igrači će imati vremena dobro igrati za svoje klubove, dokazati se i pokazati da žele biti na Svjetskom prvenstvu", rekao je njemački izbornik Julian Nagelsmann.

Tekstualni prijenos utakmice Crna Gora - Hrvatska pratite na portalu Net.hr.

Hrvatska svakako leti u SAD, Kanadu i Meksiko. Crna Gora izbornika Mirka Vučinića na pretposljednjem je mjestu u skupini s tek devet bodova, a izbornik Dalić Crnogorcima je dao obećanje.

"Luka će igrati sigurno, nastupit će. Neće nastupiti, igrat će. (smijeh) Mislim da zaslužuju to ljudi u Podgorici i Crnoj Gori. Ja se nadam da će s jednim pljeskom dočekati Luku Modrića", rekao je izbornik.

Bit će to zadnja utakmica Hrvatske u ovoj godini. Do novog okupljanja u ožujku i prvih pripremnih susreta, izbornika i njegov stožer čeka puno posla. Pritisak se prebacuje na igrače. Počinje žestoka borba za mjesta na popisu za Svjetsko prvenstvo.

"Svjesni smo naravno. Na izborniku je da odluči tko će ići. Na nama je da se borimo, da pokazujemo, da se dokazujemo svaku utakmicu", dodao je Stanišić.

"Znam da je sad za ovu našu regiju nekako primjer to što mi imamo dvije svjetske medalje. Talentirani jesmo, dobri jesmo i kažem - jedno veliko zajedništvo krasi ovu reprezentaciju", zaključio je izbornik.

A novi dobar rezultat za Hrvatsku počinje večeras u Podgorici. U završnom lovu na povoljniji status u ždrijebu i rekordan učinak u nekom kvalifikacijskom ciklusu.