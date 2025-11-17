Hrvatski navijači pod najvećim osiguranjem ikad ušli u Crnu Goru: Ovo je kao da dolazi Trump

Hrvatska u Podgorici protiv Crne Gore večeras odrađuje posljednju utakmicu Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Iako se i službeno plasirala na završni turnir, Hrvatska mora odigrati i posljednju utakmicu iz koje će se najviše gledati mogućnost ulaska u 'prvi šešir' ždrijeba, a za to nam treba pobjeda protiv Crne Gore te kiks Njemačke doma protiv Slovačke.

Nakon što su maskirani pojedinci jučer napali jedan 'zalutali' kombi, danas je stigao glavni dio od preko 600 navijača koji su u ulasku u grad imali neviđeno osiguranje.

Nikad hrvatski navijači pod većim osiguranjem nisu dolazili na utakmicu, a snimke je objavio tamošnji portal CG Sport. Možete ih pogledati OVDJE i OVDJE.

Planove navijača, ali i igrača, mogli bi pokvariti vremenski uvjeti. Naime, u Podgorici se očekuje kiša, a možda i jaki vjetar i tuča pa su meteorolozi proglasili crveni meteoalarm.

Snimke dolaska navijača pješke na ulice u pratnji policije, objavio je i portal Pobjeda.