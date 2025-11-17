Hrvatski navijači pod velikom pratnjom u Podgorici, najavljen i crveni alarm

Hrvatska gostuje u Podgorici, a oko 600 hrvatskih navijača bodrit će Vatrene u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. SP smo već osigurali, a sada lovimo najbolji učinak u kvalifikacijama ikada i prvi pot u ždrijebu za SP za što nam treba i pomoć Slovačke protiv Njemačke.

Hrvatski su navijači već doživjeli neugodnost kada su njihov kombi napali Delije, navijači Crvene zvezde, a pod velikom pratnjom će naši navijači biti i nakon utakmice. "U policijskom obruču, i pod velikim sigurnosnim mjerama, navijači “vatrenih” imat će i svoj gradski kutak, nedaleko od stadiona, gdje će provesti vrijeme prije utakmice. Nakon meča, autobusima, također pod pratnjom, bit će usmjereni k granici...", pišu crnogorske Vijesti.

Planove navijača, ali i igrača, mogli bi pokvariti vremenski uvjeti. Naime, u Podgorici se očekuje kiša, a možda i jaki vjetar i tuča pa su meteorolozi proglasili crveni meteoalarm.

