Legendarni kapetan otkrio da je Europa kriva što Brazil više nije kao nekad

Bivši kapetan brazilske nogometne reprezentacije Carlos Caetano Bledorn Verri, poznatiji kao Dunga, smatra da igrači Brazila ne igraju atraktivno kao u njegovo vrijeme jer su se "europeizirali" pa dodaju loptu unazad umjesto naprijed.

"Problem je što sada dječaci idu u Europu sa 17, 18 ili 19 godina i sve se mijenja. U naše vrijeme je bilo neprihvatljivo iz veznog reda dodavati loptu unazad. Navijači bi te 'ubili'", izjavio je 62-godišnji Dunga u razgovoru za španjolske novine Marca.

"Loptu si uvijek trebao dodavati prema naprijed i stalno ići jedan na jedan. Takvi su bili Bebeto, Ronaldinho, Romario, Savio...", dodao je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dunga je s Brazilom osvojio Svjetsko prvenstvo 1994. u SAD-u igrajući na poziciji defenzivnog veznog.

"U Europi takva igra ne prolazi. Europljani dovode mlade brazilske igrače, a onda ih prisiljavaju da dodaju loptu unatrag. To po meni nema smisla", rekao je bivši igrač s 91 nastupom za Brazil.

Hrvatska i Brazil trebale bi 31. ožujka odmjeriti snage u američkom gradu Orlandu, što im je priprema za Svjetsko prvenstvo koje počinje za sedam mjeseci.

Dunga, koji je tijekom karijere igrao za brazilske klubove Santos i Vasco da Gamu, te talijansku Fiorentinu i njemački Stuttgart, ne smatra tu južnoameričku reprezentaciju glavnim favoritom.

"Španjolska, Francuska i Argentina su trenutno ispred Brazila. Jedan korak su ispred, ali sve se može promijeniti za šest mjeseci", izjavio je.

Upitan je li dobro što je ljetos angažiran stranac na klupi, 66-godišnji Talijan Carlo Ancelotti, odgovorio je da je došao "trenutak da se proba sa strancem".

"Bilo je dobrih domaćih trenera, ali atmosfera je bila jako loša. Bilo je puno unutarnje loše energije, s mnogo političkih nesuglasica predsjednika saveza i sl. Doveli su Ancelottija pa se sada govori jedino o nogometu, što je pozitivno", rekao je.

Ancelotti, bivši trener Real Madrida, iduće će ljeto pokušati osvojiti naslov svjetskog prvaka nakon što je Brazil na posljednjem prvenstvu 2022. ispao u četvrtfinalu od Hrvatske na jedanaesterce.

Vinicius nije lider

Dunga zasad ne vidi vođu na terenu koji bi predvodio ekipu do ukupno šestog naslova te zemlje.

Upitan je li to Realov napadač Vinicius Junior, odgovorio je da nije.

"On je tehnički, nogometni lider, ali ne lider u svlačionici, na kakvog tradicionalno mislimo. Vini je igrač koji ide prema naprijed, on je lider poteza, ali Brazilu je potreban i lider momčadi", izjavio je Dunga.

Smatra da bi to mogao biti Casemiro, defenzivni vezni igrač Manchester Uniteda, te nekadašnji suigrač Luke Modrića u Real Madridu.

"On bi mogao biti taj. Već neko vrijeme nemamo tu figuru, a lider se ne formira, nego jesi ili nisi taj", rekao je bivši reprezentativac Brazila.

Dunga smatra da Vinicius Junior bolje igra za Real Madrid nego za Brazil jer mu se u španjolskom klubu ne nameće "taj teret".

"Ondje su drugi igrači lideri svlačionice, a on samo treba razmišljati o igranju", odgovorio je.

Dunga je od 2014. do 2016. bio izbornik Brazila, a onda se povukao iz trenerskog posla. Sada se bavi socijalnim i humanitarnim radom.

"U Italiji sam naučio o milosrđu. Tamo sam nekoliko puta posjećivao bolnice, ljude koji su patili. Od tog dana shvatio sam da nogomet nije samo udaranje lopte, već da mi, igrači, imamo ogromnu društvenu važnost i moramo je iskoristiti. Možemo promijeniti živote mnogih ljudi", rekao je.