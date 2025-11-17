Što je rekao!? Izbornik ponudio nevjerojatan izgovor zbog neodlaska na Svjetsko prvenstvo

Nakon što je nogometna reprezentacija Nigerije poražena u dodatnim kvalifikacijama za plasman na SP 2026. godine od DR Konga, nigerijski izbornik Eric Chelle (48) je razloge poraza pronašao u "vudu čaroliji".

Nogometaši DR Konga bit će afrički predstavnik u Interkontinentalnim kvalifikacijama za plasman na Svjetsko prvenstvo nakon što su finalu dodatnih kvalifikacija u Rabatu svladali Nigeriju boljim izvođenjem 11-eraca.

Nigerijski izbornik je nakon poraza optužio suparnika za izvođenje "vudu čarolije".

Sve o kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Tijekom izvođenja jedanaesteraca, tip iz Konga je izvodio "vudu". Kod svakog udarca, zato sam bio nervozan," kazao je Chelle novinarima.

Na pitanje da objasni što se dogodilo, Chelle je kazao kako je vidio čovjeka kako maše rukom kao da nešto posipa ili trese.

"Ne znam je li to voda ili nešto slično," dodao je 48-godišnji Chelle, koji je rođen u Obali Bjelokosti, cijelu igračku karijeru je proveo u francuskim klubovima, a na reprezentativnom nivou je igrao za Mali.

Premda je predvode dva sjajna napadača Victor Osimhen i Ademola Lookman, Nigerija će propustiti i drugo SP u nizu. S druge strane DR Kongo će u ožujku u Meksiku pokušati izboriti svoj drugi nastup na SP u povijesti, prvi nakon 1974.

Još ranije su nastup na turniru u Meksiku izborili Nova Kaledonija kao druga iz Oceanije i Bolivija kao sedma iz Južne Amerike. Njima će se još pridružiti bolji iz ogleda Iraka i Ujedinjenih Arapskih Emirata koji igraju u utorak, te dvije reprezentacije iz zone CONCACAF, a od tih šest momčadi dvije će se plasirati na SP.

POGLEDAJTE VIDEO: U regiji mnogi slave, osim Srba i Slovenaca