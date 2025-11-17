FREEMAIL
MONEY, MONEY /

Bit će stadiona i kampova? Evo koliko je HNS zaradio plasmanom na Svjetsko prvenstvo

Bit će stadiona i kampova? Evo koliko je HNS zaradio plasmanom na Svjetsko prvenstvo
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Službene brojke trebali bismo saznati nakon ždrijeba skupina

17.11.2025.
17:20
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
Hrvatska nogometna reprezentacija u petak je potvrdila plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. U ponedjeljak će u Crnoj Gori s kombiniranim sastavom pokušati zaključiti najbolje kvalifikacije ikada.

HNS će, plasmanom na SP, u blagajnu inkasirati čak 9 milijuna dolara što je oko 7,8 milijuna eura. To je minimalni iznos samo za plasman, a on će rasti ako naša reprezentacija dođe daleko na prvenstvu. Naime, FIFA je izdvojila čak 652 milijuna dolara za nagradni fond. Napomenut ćemo da je ovo neslužbena brojka. Službena potvrda FIFA-e se još čeka.

Sve o Svjetskom prvenstvu 2026 čitajte na portalu Net.hr.

 

 

Ekipe koje prođu skupinu i ispadnu u šesnaestini finala uknjižit će 13 milijuna dolara, ispadanje u osmini finala donosi 15 milijuna dolara, u četvrtfinalu 17. Momčad koja završi četvrta dobit će 30 milijuna dolara, brončano mjesto donosi dva milijuna dolara. Poraz u finalu vrijedan je 35 milijuna dolara dok će osvajaču pripasti čak 50 milijuna dolara. 

Službene brojke trebali bismo saznati nakon ždrijeba skupina koji će se održati petog prosinca. 

POGLEDAJTE VIDEO: U regiji mnogi slave, osim Srba i Slovenaca

FifaHnsHrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
