Ako je vaš ljubimac izložen kemijskom sredstvu napravite ovo: 'Može biti presudno'

U područjima gdje se koriste sredstva za kontrolu mase, poput suzavca, dimnih bombi i sl., raste zabrinutost za sigurnost građana i njihovih kućnih ljubimaca jer životinje često postaju kolateralne žrtve izloženosti opasnim kemijskim agensima.

Sve je više slučajeva u kojima su kućni ljubimci, osobito psi, izloženi sredstvima za kontrolu mase tijekom boravka na otvorenom, zbog čega stručnjaci upozoravaju vlasnike na rizike i preporučuju protokole za brzo i sigurno djelovanje, prenosi CBS News.

Zašto su ljubimci posebno ugroženi?

Steve Dale, certificirani savjetnik za ponašanje životinja, pojašnjava zašto su kemijski agensi poput suzavca iznimno opasni za životinje.

"Dišni sustav pasa i mačaka znatno je osjetljiviji od ljudskog. Poznato je da je njihov osjet njuha iznimno razvijen, što povećava njihovu osjetljivost na iritaciju dišnih putova i očiju", naglašava Dale. Zbog te naglašene osjetljivosti, reakcija životinje na kemikalije može biti znatno intenzivnija i opasnija u usporedbi s ljudskom.

Prepoznavanje simptoma i prva pomoć

U slučaju sumnje na izloženost ljubimca suzavcu ili drugom kemijskom sredstvu, Dale savjetuje praćenje sljedećih simptoma:

Pojačano suzenje očiju

Vidljivi znakovi nelagode i uznemirenosti

Kašalj ili otežano disanje

U navedenim okolnostima, ključna je brza i adekvatna reakcija: "Prvi korak je temeljito brisanje životinje vlažnom krpom kako bi se uklonili ostaci kemikalija s dlake i kože. Potom je potrebno osigurati mirno okruženje kako bi se životinja smirila. Ako se simptomi ne povuku ili se stanje pogorša, nužno je potražiti pomoć veterinara".

Dale posebno ističe ptice kao najugroženiju skupinu. Njihovo je zdravlje iznimno osjetljivo na mirise i isparavanja u zraku, a specifična građa dišnog sustava čini ih izrazito ranjivima.

Naglašava kako primjena suzavca u blizini objekta s otvorenim prozorima, u kojem boravi ptica, može imati smrtonosan ishod čak i nakon kratkotrajne izloženosti.

S obzirom na sve učestaliju primjenu kemijskih sredstava u urbanim sredinama, ključna je osviještenost vlasnika kućnih ljubimaca o postojećim rizicima. Kao najsigurnija mjera preporučuje se držanje životinja u zatvorenom prostoru tijekom potencijalno opasnih situacija.

