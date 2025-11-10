Vlasnici kućnih ljubimaca trebaju učiniti jednu stvar kako bi izbjegli opasne komplikacije

Uvriježeno je mišljenje da su buhe briga s kojom se vlasnici kućnih ljubimaca suočavaju isključivo tijekom toplijih mjeseci. Međutim, stvarnost je znatno drugačija. S dolaskom hladnijeg vremena, ovi nametnici traže toplinu i sklonište unutar naših domova, stvarajući idealne uvjete za neočekivanu najezdu. Upravo jesen i zima mogu biti kritično razdoblje za najezdu.

Iako buhe zaista bujaju ljeti zbog topline koja ubrzava njihov reproduktivni ciklus, one nipošto ne nestaju s dolaskom jeseni. Štoviše, stručnjaci ovo razdoblje često nazivaju "sezonom infestacija".

Tijekom ljetnih mjeseci, kućni ljubimci lako pokupe buhe u prirodi i unesu ih u dom. Tamo buhe polažu jajašca u tepihe, posteljinu i namještaj, gdje one mogu mirovati tjednima, pa čak i mjesecima. Kada u jesen upalimo grijanje, toplo i vlažno okruženje u domu oponaša ljetne uvjete. To potiče uspavana jajašca da se izlegu, što rezultira novim valom buha baš u trenutku kada vlasnici misle da je opasnost prošla.

Kako se riješili buha?

Kako biste se učinkovito riješili buha, ključno je prekinuti njihov životni ciklus. To ne znači samo ubiti odrasle jedinke koje vidite na svom ljubimcu, već i uništiti jajašca i ličinke koje bi se inače razvile kasnije.

Zbog toga je presudno koristiti tretman koji sadrži kombinaciju aktivnih tvari, poput Fipronila i (S)-Metoprena.

Fipronil je djelotvoran u ubijanju odraslih buha.

(S)-Metopren prodire u ljusku jajašca i sprječava razvoj ličinki i kukuljica.

Ovakva formula, koju koriste mnogi veterinarski odobreni proizvodi, znanstveno dokazano eliminira buhe u svakoj fazi njihova životnog ciklusa, nudeći i trenutnu zaštitu i dugoročnu prevenciju.

Kako odabrati pravi tretman?

Za maksimalnu učinkovitost, vlasnici bi trebali primijeniti točnu dozu preparata prilagođenu težini njihovog ljubimca. Mnogi moderni brendovi nude personalizirane planove i pretplate temeljene na pasmini i težini životinje, čime se eliminira nagađanje oko doziranja i osigurava sigurna i učinkovita primjena.

Ako se ne liječi, samo pet buha na kućnom ljubimcu može dovesti do više od milijun jajašaca u vašem domu. Jedna ženka buhe može položiti do 50 jajašaca dnevno, a s obzirom na to da oko 95 posto jajašaca i ličinki živi u okolišu, a ne na životinji, najezda može vrlo brzo eskalirati, piše Mirror.

Prije odabira važno je istražiti koje pakiranje i doza najbolje odgovaraju vašem ljubimcu, a za savjet se uvijek možete obratiti veterinaru.

Ne zaboravite tretirati dom

Budući da se većina populacije buha (jajašca i ličinke) nalazi u životnom prostoru, jednako je važno tretirati i sam dom. Koristite sprejeve za kućanstvo namijenjene uništavanju buha, jajašaca i ličinki skrivenih u tepisima, namještaju i ležajevima ljubimaca. Redovito usisavanje i pranje posteljine vašeg ljubimca na visokoj temperaturi (60°C ili više) također će pomoći u uklanjanju zaostalih jajašaca i ličinki, osiguravajući da vaš dom bude uistinu slobodan od nametnika.

Dr. Zoe Costigan, veterinarka, komentirala je: "Vidjela sam toliko pasa i mačaka koji pate jer nisu na vrijeme tretirani protiv buha i glista. To može biti opasno i za obitelji. Zato je redovita i pravilna zaštita ključna kako bi se izbjegle nepotrebne komplikacije".

Iskustva vlasnika također potvrđuju važnost upornosti i odabira pravog proizvoda. Mnogi navode kako su se mjesecima bezuspješno borili s najezdom sve dok nisu prešli na sveobuhvatan tretman koji djeluje na sve faze životnog ciklusa buha.

