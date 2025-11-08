Kako uključiti svog psa u božićne proslave? Neka i on osjeti blagdansku čaroliju

Božić je sve bliže, a blagdanski planovi u punom su jeku. Dok razmišljate o darovima i jelovniku, postoji jedan član obitelji kojeg ne biste smjeli zaboraviti uključiti u slavlje: vaš pas. Naši ljubimci obožavaju upijati blagdansko ozračje jednako kao i mi, čak i ako ne razumiju u potpunosti zašto je odjednom sve tako užurbano i veselo.

Dobra vijest za vlasnike pasa jest da je, prema pisanju magazina HELLO!, lakše no ikad uključiti svog voljenog četveronošca u svečanosti, zahvaljujući porastu božićnih tradicija prilagođenih upravo njima.

Razumiju li psi duh Božića?

Kratak odgovor na ovo pitanje je "ne", ali to ne znači da ne doživljavaju isto blagdansko uzbuđenje kao i mi. Psi su inteligentniji nego što im često pripisujemo: osjećaju promjene u rutini, uzbuđenu atmosferu i sreću koja isijava iz njihove ljudske obitelji u božićno vrijeme.

Također, izrazito su osjetljivi na senzorne podražaje. Svjetlucanje lampica na božićnom drvcu, zvuk trganja ukrasnog papira i zveckanje zvončića iskustva su koja mogu povezati s uzbuđenjem koje donosi kraj godine. Imajući sve to na umu, jedino je pošteno da i naši psi budu jednako uključeni u božićne svečanosti kao i mi.

Blagdanska večera sigurna za pse

Određene namirnice s tradicionalnog božićnog stola vaš pas može jesti. Međutim, neki sastojci, posebno oni skriveni u začinima, mogu biti izrazito otrovni. Srećom, ne morate provesti sate u kuhinji pripremajući odvojene večere za ljude i pse, jer možete nabaviti gotov obrok formuliran posebno za pse.

Savršen poklon ispod bora

Prirodno je da našim psima za Božić želimo pokloniti nešto posebno. Iako možda ne znaju što je poklon ili što on znači, uvijek će cijeniti novu zanimljivu igračku ili plišanca.

Ako odete korak dalje i zamotate poklon, dopuštanje psu da ga sam otvori trganjem papira služi kao izvrstan izvor mentalne stimulacije. No, pripazite da to čini pod vašim nadzorom i da ne proguta nešto što ne bi smio, poput ukrasnog papira ili selotejpa.

Možete svom psu pokloniti igračku poput "lopte za njuškanje" (Snuffle Ball), koja je idealna za zaokupljanje psa dok vlada božićni kaos. Dizajnirana za sve pasmine i uzraste, pomaže u borbi protiv tjeskobe i dosade, pogotovo ako sakrijete poslastice unutar slojeva tkanine.

Druge ideje za poklone uključuju: tenisku lopticu, novu ogrlicu, personaliziranu zdjelicu za vodu ili čak maramu, ako vaš ljubimac ima tendenciju zaprljati se dok jede.

