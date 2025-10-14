Pas neobičnim ritualom prije doručka privukao pažnju cijelog svijeta: 'I moj to radi'

U viralnoj objavi koju je vlasnik ovog simpatičnog psa podijelio na Redditu, pas izvodi svojevrsni ples u kojem maše njuškom iznad hrane dok hoda u krugovima oko zdjelice, povremeno uzimajući pokoji zalogaj.

"Razvio je mali jutarnji ritual s hranom...", stoji u opisu videa, uz napomenu da se to događa isključivo za doručak, kada je pas najmanje gladan, piše Newsweek.

Pas ima ritual prije doručka

Vlasnik Peter otkrio je da se njegov ljubimac počeo ovako ponašati prije samo nekoliko tjedana. Objasnio je kako ritual može potrajati i do pet minuta, nakon čega pas pojede manji dio obroka, odšeta te se vrati tek sat vremena kasnije kako bi dovršio ostatak.

"Večeru, s druge strane, pojede vrlo brzo. Komentari ispod objave pokazuju da je ovo zapravo oblik zakopavanja hrane jer je ne želi pojesti odmah. Međutim, budući da ne može zakopati hranu s podloge za lizanje na našim drvenim podovima, sve na kraju izgleda vrlo performativno", rekao je Peter.

Zašto psi 'zakapaju' hranu?

Stručnjaci iz organizacije The Kennel Club objašnjavaju da mnogi psi imaju naviku skrivanja hrane, što je instinktivno ponašanje naslijeđeno od njihovih predaka – divljih vukova – i duboko je ukorijenjeno u njihovoj evolucijskoj prošlosti.

Ovo ponašanje odražava prirodni nagon za zaštitom vrijednih resursa, slično kao što to rade dominantni vukovi u čoporu. Iako domaći psi ne žive u čoporima na isti način i dalje mogu osjećati potrebu čuvati svoju hranu, osobito ako osjete prisutnost konkurencije.

Neki psi, posebno oni udomljeni, mogu skrivati hranu kako bi stvorili osjećaj sigurnosti i kontrole, što je često posljedica prošlih iskustava s nestašicom hrane. Uz to, iznimno razvijen osjet njuha kod pasa čini zakopavanje i ponovno pronalaženje hrane mentalno poticajnom aktivnošću bogatom osjetilima.

Video je brzo postao viralan na društvenim mrežama. Mnogi korisnici podijelili su slična iskustva sa svojim ljubimcima. Jedan je korisnik komentirao: "Moja je kujica to radila jer joj se nije sviđala određena hrana, ali ju je 'zakopavala' za slučaj da bude gladna pola sata kasnije."

"Samo smiješan podsjetnik, psi su skloni OKP-u (opsesivno-kompulzivnom poremećaju). Ovisno o pasmini, to se može manifestirati kroz različita ponašanja. Imam bernardinca koji kompulzivno liže šape, a nakon brojnih posjeta veterinaru nismo pronašli nikakav problem", dodala je druga osoba.

Treći korisnik je zaključio: "I moj pas to radi, ali samo kada je gladan, a ne želi jesti mokru hranu koju smo mu dali. To je njegov način da nam da do znanja da je raspoložen za nešto drugo, a što god mu ponudimo kao zamjenu, odmah pojede."

