Stručnjak za ponašanje životinja objašnjava zašto su mali psi agresivniji: 'Ovo su krivci'

Alejandro Carreño, poznat po svojim edukativnim objavama na društvenim mrežama, ističe kako mali psi nisu agresivni zbog svoje veličine ili pasmine, već zbog pogrešnih pristupa i zabluda svojih vlasnika.

U jednoj od nedavnih objava, Carreño, stručnjak za ponašanje životinja, objašnjava da je upravo odnos ljudi prema malim psima često krivac za njihove problematične reakcije, a ne njihova priroda, piše Express.

Tri najčešće greške koje vlasnici malih pasa rade

Jedan od ključnih problema koje Carreño ističe jest uvjerenje mnogih da bi mali psi trebali boraviti isključivo u zatvorenom prostoru, što dovodi do njihove izolacije. Takav pristup može uzrokovati značajnu anksioznost i probleme u ponašanju, koji se zatim pogrešno tumače kao agresija.

U videu Alejandro navodi: "Mali psi su najagresivniji i najglasniji. Koliko sam samo puta to čuo? Ali to nije zbog pasmine, nije zbog samog psa, već zbog grešaka koje mi radimo s takvim psima."

On identificira tri glavne greške koje mogu pogoršati probleme u ponašanju i potaknuti agresiju kod malih pasa:

Pretjerana zaštita: "Moramo imati na umu da naši psi interpretiraju svijet velikim dijelom kroz ono što im mi prenosimo. Ako vlasnik neprestano strepi i štiti psa od svakog izazova, pas uči da je svijet opasno mjesto." Tretiranje kao da su plišane igračke: "I njima je potreban osobni prostor. Kao i svaka druga pasmina, postoje interakcije u kojima uživaju i one koje im ne odgovaraju. Forsiranje maženja ili nošenja može kod psa izazvati obrambenu reakciju." Vjerovanje da su stvoreni samo za život u kući: "Njihova izolacija od vanjskog svijeta, drugih pasa i novih iskustava samo će uzrokovati probleme u ponašanju i anksioznost. I malim psima potrebna je socijalizacija i mentalna stimulacija."

Foto: Pexels

Ponašanje vlasnika je ključni faktor

Slična studija o razlikama u ponašanju između manjih i većih pasa također upućuje na ponašanje vlasnika kao na rizični faktor za razvoj agresije.

Studija, objavljena u časopisu Science Direct, analizirala je 1276 upitnika u kojima su vlasnici odgovarali na pitanja o ponašanju svojih ljubimaca. Rezultati su otkrili da su vlasnici manje pse češće doživljavali kao neposlušne, agresivnije, anksioznije i plašljivije u usporedbi s većim psima, što ide u prilog tezi da pristup vlasnika igra presudnu ulogu.

Pružanje adekvatne socijalizacije, postavljanje granica i tretiranje malog psa kao psa, a ne kao modnog dodatka, ključni su za odgoj stabilnog i sretnog ljubimca, neovisno o njegovoj veličini.

