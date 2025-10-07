Stručnjak za ponašanje životinja objašnjava zašto su mali psi agresivniji: 'Ovo su krivci'
Iako se često smatra da su mali psi agresivniji od većih pasmina, jedan etolog, stručnjak za ponašanje životinja, objašnjava koji je tome uzrok
Alejandro Carreño, poznat po svojim edukativnim objavama na društvenim mrežama, ističe kako mali psi nisu agresivni zbog svoje veličine ili pasmine, već zbog pogrešnih pristupa i zabluda svojih vlasnika.
U jednoj od nedavnih objava, Carreño, stručnjak za ponašanje životinja, objašnjava da je upravo odnos ljudi prema malim psima često krivac za njihove problematične reakcije, a ne njihova priroda, piše Express.
Tri najčešće greške koje vlasnici malih pasa rade
Jedan od ključnih problema koje Carreño ističe jest uvjerenje mnogih da bi mali psi trebali boraviti isključivo u zatvorenom prostoru, što dovodi do njihove izolacije. Takav pristup može uzrokovati značajnu anksioznost i probleme u ponašanju, koji se zatim pogrešno tumače kao agresija.
U videu Alejandro navodi: "Mali psi su najagresivniji i najglasniji. Koliko sam samo puta to čuo? Ali to nije zbog pasmine, nije zbog samog psa, već zbog grešaka koje mi radimo s takvim psima."
On identificira tri glavne greške koje mogu pogoršati probleme u ponašanju i potaknuti agresiju kod malih pasa:
- Pretjerana zaštita: "Moramo imati na umu da naši psi interpretiraju svijet velikim dijelom kroz ono što im mi prenosimo. Ako vlasnik neprestano strepi i štiti psa od svakog izazova, pas uči da je svijet opasno mjesto."
- Tretiranje kao da su plišane igračke: "I njima je potreban osobni prostor. Kao i svaka druga pasmina, postoje interakcije u kojima uživaju i one koje im ne odgovaraju. Forsiranje maženja ili nošenja može kod psa izazvati obrambenu reakciju."
- Vjerovanje da su stvoreni samo za život u kući: "Njihova izolacija od vanjskog svijeta, drugih pasa i novih iskustava samo će uzrokovati probleme u ponašanju i anksioznost. I malim psima potrebna je socijalizacija i mentalna stimulacija."
Ponašanje vlasnika je ključni faktor
Slična studija o razlikama u ponašanju između manjih i većih pasa također upućuje na ponašanje vlasnika kao na rizični faktor za razvoj agresije.
Studija, objavljena u časopisu Science Direct, analizirala je 1276 upitnika u kojima su vlasnici odgovarali na pitanja o ponašanju svojih ljubimaca. Rezultati su otkrili da su vlasnici manje pse češće doživljavali kao neposlušne, agresivnije, anksioznije i plašljivije u usporedbi s većim psima, što ide u prilog tezi da pristup vlasnika igra presudnu ulogu.
Pružanje adekvatne socijalizacije, postavljanje granica i tretiranje malog psa kao psa, a ne kao modnog dodatka, ključni su za odgoj stabilnog i sretnog ljubimca, neovisno o njegovoj veličini.
