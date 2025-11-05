Vlasnici pasa moraju znati ovih devet simptoma. Naizgled bezazlena bolest može postati opasna

S dolaskom hladnijih dana i padom temperatura, mnogi vlasnici primjećuju da su njihovi psi skloniji raznim bolestima i virozama. Kako navodi Mirror, većina tih stanja prolazi s blagim simptomima, no ponekad mogu dovesti do ozbiljnijih zdravstvenih problema koji zahtijevaju posjet veterinaru.

Jedna od najčešćih bolesti tijekom hladnijih mjeseci je takozvani zarazni kašalj pasa, koji može biti uzrokovan različitim bakterijama i virusima. U nastavku saznajte kako ga prepoznati i kada je vrijeme za brigu.

Što je zarazni kašalj pasa?

Zarazni kašalj pasa, poznat i kao infektivni traheobronhitis, respiratorna je bolest koja se može usporediti s prehladom ili bronhitisom kod ljudi. Riječ je o vrlo zaraznom stanju koje se brzo širi među psima, bilo kapljičnim putem ili preko kontakta sa zaraženim predmetima poput zajedničkih zdjelica za hranu i igračaka.

Iako bolest obično nije opasna po život, u nekim slučajevima može dovesti do ozbiljnijih komplikacija, osobito kod osjetljivijih skupina pasa.

Koji su glavni simptomi?

Budući da zarazni kašalj pogađa dišni sustav, najočitiji i prvi znak infekcije je uporan i snažan kašalj. Vlasnici ga često opisuju kao dubok i suh, a ponekad zvuči kao da je psu nešto zapelo u grlu.

Osim kašlja, mogu se pojaviti i drugi simptomi, uključujući:

Kihanje

Curenje iz nosa

Smanjen apetit

Bezvoljnost i umor

Blago povišena temperatura

U većini slučajeva, simptomi će se povući sami od sebe unutar nekoliko tjedana, pod uvjetom da pas ima dovoljno odmora, svježe vode i odgovarajuću njegu.

Kada je potrebno potražiti pomoć veterinara?

Iako zarazni kašalj kod većine zdravih pasa ne uzrokuje veće probleme, može biti opasniji za štence, starije pse te one koji već imaju neke zdravstvene probleme.

Savjet iz dobrotvorne organizacije za zaštitu životinja Blue Cross pojašnjava: "Iako je neugodan, zarazni kašalj obično nije opasan i najčešće ne zahtijeva liječenje. Ipak, kod štenaca, starijih pasa ili onih s postojećim bolestima, stanje može biti ozbiljnije i razviti se u upalu pluća. Ovisno o uzročnicima, neki sojevi mogu biti teži od drugih."

Ako vaš pas pripada nekoj od ovih rizičnih skupina ili ako ste zabrinuti zbog intenziteta simptoma, preporučuje se posjet veterinaru što je prije moguće.

Nakon pregleda, veterinar će odlučiti o najboljem pristupu liječenju. Ovisno o uzročniku i težini kliničke slike, terapija može uključivati antibiotike, protuupalne lijekove ili sredstva za suzbijanje kašlja. Ponekad medikamentozno liječenje nije potrebno te će veterinar dati savjete za kućnu njegu kako bi se psu olakšao oporavak.

Pravovremeno prepoznavanje simptoma i odgovarajuća njega ključni su za brz oporavak psa od zaraznog kašlja. Za više informacija o prevenciji i liječenju, uvijek se posavjetujte s veterinarom.

