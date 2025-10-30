Objava izazvala lavinu reakcija: 'Moj pas je umirao, a veterinar ga je odbio pregledati'

Potresna priča o psu koji je uginuo nakon izlaganja kemikalijama iz sredstva za čišćenje, navodno jer je veterinar odbio pružiti hitnu pomoć bez prethodnog testa, pokrenula je lavinu reakcija na društvenim mrežama. Prema pisanju Newsweeka, slučaj je istaknuo složenu etičku i medicinsku dilemu s kojom se veterinari suočavaju.

U viralnom videu objavljenom na TikToku, korisnica @xoxo._.hailey17 tvrdi kako je njezin pas pokazivao teške znakove trovanja nakon što je bio izložen sredstvu za čišćenje u kućanstvu. Kada ga je hitno odvela veterinaru, tvrdi da je osoblje odbilo pružiti pomoć iz specifičnog razloga.

"Moj pas je umirao od univerzalnog sredstva za čišćenje, a veterinar ga je odbio pregledati bez testa na parvovirus. Vrištala sam na njih da umire, no oni su se samo okrenuli i otišli. Umro mi je u krilu", napisala je.

Dodala je i još jedan bolan detalj: "Nakon svega, veterinar je imao drskosti vratiti se i reći: 'Dakle, njegov test na parvovirus je negativan'".

Kada veterinar može odbiti pacijenta?

Iako priča zvuči šokantno, veterinari imaju pravo odbiti pacijenta pod određenim okolnostima. Dr. Carly Fox, viša veterinarka u Hitnoj i intenzivnoj službi Schwarzman Animal Medical Centera, pojasnila je za Newsweek da se to može dogoditi ako ljubimac nema zakazan termin, ako ne postoji uspostavljen odnos između liječnika i pacijenta ili ako ambulanta smatra da nije opremljena za rješavanje specifičnog problema.

U ovom slučaju, sumnja na parvovirus, izuzetno zaraznu i smrtonosnu bolest, mogla je biti razlog za inzistiranje na protokolu izolacije kako bi se zaštitili drugi ljubimci u čekaonici.

Proizvodi za čišćenje mogu biti opasni za životinje

Dr. Nita Vasudevan, veterinarka iz tvrtke Embrace Pet Insurance, upozorava da su mnogi proizvodi za čišćenje opasni za životinje. Sredstva koja sadrže izbjeljivač, amonijak, fenole i vodikov peroksid mogu uzrokovati iritaciju dišnih puteva, opekline i trovanje ako ih životinja proguta ili udahne.

"Ljubimci su skloni lizati površine, što povećava rizik od slučajnog unosa toksina. Uvijek birajte sredstva za čišćenje koja su sigurna za kućne ljubimce ili napravite prirodna sredstva od sastojaka poput octa i sode bikarbone", savjetuje Vasudevan.

Preporučuje i osiguravanje dobre ventilacije tijekom čišćenja te držanje ljubimaca u drugoj prostoriji dok se površine potpuno ne osuše.

Podijeljene reakcije korisnika društvenih mreža

Video je brzo postao viralan, a komentari su otkrili duboku podjelu među korisnicima.

Jedna korisnica je napisala: "Zato ja zatvorim svoje pse dok perem podove i ne puštam ih van dok se sve potpuno ne osuši".

Druga, koja je navela da je radila u hitnoj veterinarskoj službi, oštro je osudila postupak: "Apsolutno 'ne'. Obučete zaštitnu opremu i koristite sobu za izolaciju ako treba, ali ne uskraćujete stabilizaciju pacijenta. Dušo, tako mi je žao".

Međutim, treći komentar branio je veterinarsku ambulantu: "Koliko god ovo bilo tužno, veterinar je ispravno postupio testiranjem na parvo. Ta bolest je mogla pobiti svakog psa u ambulanti, ne smiju riskirati. Zamislite da dovedete svog psa na rutinski pregled i on se zarazi zbog nemara veterinara".

Što učiniti u slučaju sumnje na trovanje psa?

Ako sumnjate da je vaš ljubimac bio izložen otrovnom sredstvu, a niste sigurni jesu li simptomi povezani, ključno je odmah kontaktirati veterinara ili hitnu veterinarsku službu. Oni vam mogu dati specifične upute ovisno o proizvodu i simptomima koje životinja pokazuje.

Ova tragična priča služi kao snažan podsjetnik svim vlasnicima na opasnosti koje vrebaju u svakodnevnim proizvodima za kućanstvo.

