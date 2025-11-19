Dinamo lako preplivao četiri rijeke, domaći navijači nezadovoljni s dvije stvari

Niti četiri rijeke nisu bile dovoljne da zaustave Dinamo. Momčad Marija Kovačevića na kraju je suha izašla iz Grada na četiri rijeke i lako se plasirala u četvrtfinale Kupa.

Pamićevi momci su odmah stali u dvostruki blok, Dinamova zadnja linija bila je na 40 metara od gola Karlovca. U prvom poluvremenu Dinamo je potpuno dominirao. Lisica je bio krilo, a ne bek, Topić je ulazio u sredinu i nerijetko bio najistureniji igrač kada bi se Beljo spustio primiti loptu. Mladi Topić jučer je igrao za U21 reprezentaciju, a danas je bio ponajbolji igrač na terenu dok su Stojković i Zajc odlično ulazili između linija i kombinirali s Beljom i krilima.

"Pamić je skinuo gaće", čulo se već u prvih 10 minuta utakmice. "Simpatizeri Karlovca, a navijači Dinama". Tom rečenicom bi se moglo opisati velik broj gledatelja s istočne tribine karlovačkog stadiona. Nisu bili zadovoljni što ne mogu vidjeti najjaču postavu Karlovca protiv Dinama. Uglavnom je prevladavalo razočarenje što je utakmica bila gotova već u prvom poluvremenu. Upravo je jači Karlovac nedostajao ovoj utakmici kako bi ona bila pravi nogometni praznik. Ovako je većinom igrala jedna momčad, a jedini u redovima Karlovca je prolaznu ocjenu zaslužio vratar Luigi Mišević.

Kovačević može biti itekako zadovoljan

Uistinu, Karlovac se pokazao kao nedostojan protivnik. U svakom pokušaju da jurnu u kontru, bili su sporiji i fizički slabiji od kolega iz Dinama. Razlika između prvog i drugog ranga hrvatskog nogometa opet je bila itekako vidljiva i Karlovčani će imati o čemu razmišljati ako misle već sljedeće sezone igrati u elitnom rangu hrvatskog nogometa.

Foto: Net.hr

Mario Kovačević može biti zadovoljan kako je lako njegova ekipa, u miješanom sastavu, prošla u četvrtfinale Kupa. Vidjelo se dosta dobrih stvari kod Dinama. Bolja igra između linija, puno okomitija nego do sada. Karlovački bunker lako je slomljen. Je li to pokazatelj da je Dinamo popravio igru na postavljenu obranu ili je to do drugoligaškog protivnika, saznat ćemo u sljedećim utakmicama. Dio odgovora mogli bismo dobiti već u subotu protiv Varaždina.

Karlovački ljubitelji nogometa mogli su uživati u kuhanom vinu, fritulama i kobasicama, ali nažalost ne i u prihvatljivoj predstavi svoje ekipe koja je pala bez izgubljenog metka.

