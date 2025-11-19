FREEMAIL
freemail
Ronaldo u Bijeloj kući! Ovo što se dogodilo nitko nije očekivao…

Foto: Nick Potts/pa Images/profimedia

Ronaldo, koji igra za saudijski Al Nassr, ove je godine postao prvi sportaš milijarder

19.11.2025.
20:44
Sportski.net
Nick Potts/pa Images/profimedia
Cristiano Ronaldo, nogometna superzvijezda i prvi igrač u povijesti s golovima na pet svjetskih prvenstava, posjetio je Bijelu kuću u društvu saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana. Tijekom posjeta razgovaralo se o sportu, politici i budućim projektima, a prisustvovali su i poznata lica poput Tima Cooka i Elona Muska.

Ronaldo je potvrdio da će Svjetsko prvenstvo 2026. biti njegovo posljednje, a predsjednik Donald Trump nije krio oduševljenje njegovim dolaskom.

"Moj sin Barron je veliki obožavatelj Cristiana, i sada ga još više poštuje", izjavio je Trump.

Portugalac je uzvratio zahvalom:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 

"Hvala, predsjedniče, na toploj dobrodošlici koju ste priredili meni i mojoj budućoj supruzi Georgini. Spremni smo inspirirati nove generacije hrabrošću i odgovornošću."

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The White House (@whitehouse)

 

 

Ronaldo, koji igra za saudijski Al Nassr, ove je godine postao prvi sportaš milijarder prema Bloombergovu indeksu, a za reprezentaciju ima 143 pogotka, potvrdivši status jednog od najvećih nogometnih ikona svih vremena.

Ronaldo u Bijeloj kući! Ovo što se dogodilo nitko nije očekivao…