Ronaldo u Bijeloj kući! Ovo što se dogodilo nitko nije očekivao…

Cristiano Ronaldo, nogometna superzvijezda i prvi igrač u povijesti s golovima na pet svjetskih prvenstava, posjetio je Bijelu kuću u društvu saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana. Tijekom posjeta razgovaralo se o sportu, politici i budućim projektima, a prisustvovali su i poznata lica poput Tima Cooka i Elona Muska.

Ronaldo je potvrdio da će Svjetsko prvenstvo 2026. biti njegovo posljednje, a predsjednik Donald Trump nije krio oduševljenje njegovim dolaskom.

"Moj sin Barron je veliki obožavatelj Cristiana, i sada ga još više poštuje", izjavio je Trump.

Portugalac je uzvratio zahvalom:

"Hvala, predsjedniče, na toploj dobrodošlici koju ste priredili meni i mojoj budućoj supruzi Georgini. Spremni smo inspirirati nove generacije hrabrošću i odgovornošću."

Ronaldo, koji igra za saudijski Al Nassr, ove je godine postao prvi sportaš milijarder prema Bloombergovu indeksu, a za reprezentaciju ima 143 pogotka, potvrdivši status jednog od najvećih nogometnih ikona svih vremena.

