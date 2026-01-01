Tri nova života: Prve bebe u 2026. rođene su minutu nakon ponoći

U novogodišnjoj noći rođena je prva riječka beba, u 00.01 sati u rađaoni novog bolničkog kompleksa KBC-a Rijeka na Sušaku, gdje je Ana Dragičević rodila curicu Nikol.

Prva riječka beba u 2026. godini teška je 2870 grama i duga 49 centimetara.

Stručni tim KBC-a Rijeka koji je izveo porod predvodila je izv. prof. prim. dr. sc. Alemka Brnčić-Fischer, dr. med. počelnica Zavoda za ginekologiju, a članovi tima bili su doc. dr. sc. Ines Kristofić, dr. med. Marta Crnčić-Marinelli, dr. med. i Sandro Gržančić, dr. med., anesteziolog Tanja Glažar, dr. med., anesteziološka sestra Renata Tabako, bacc. med. techn. neonatologinja Maja Zaninović, dr. med. te primalje Željka Živković, mag. obs., Ana Brlečić mag. obs. i Daniela Marinčić bacc. obs. Dio tima činili su i instrumentar David Ćelam te Slobodanka Stevanić i Smiljana Cvijović. Porodu je prisustvovao i otac Vladimir.

Uprava KBC-a Rijeka, na čelu s ravnateljem prof. dr. sc. Alenom Ružićem čestitala je roditeljima na obiteljskoj prinovi poklonivši buket cvijeća. Čestitkama se priključila i gradonačelnica Grada Rijeke Iva Rinčić koja je poslala i poklone u ime Grada Rijeke prvorođenoj bebi u 2026. godini, srebrnjak sv. Vida i buket cvijeća.

Prve bebe i u Varaždinu i Šibeniku

Maleni Vid u Varaždinu je na svijet došao također u 00.01 sati. Njega je majka Maja Sokolić Šagi rodila prirodnim putem.

Sretnu majku kroz porod je vodila stručna dežurna ekipa Varaždinske bolnice - liječnici Irena Risek, Tatjana Majcen i Antun Mršić, a primalje su bile Sonja Fuček i Ines Jambrović.

U Novu godinu s prinovom je ušao i poznati šibenski pjevač Marko Škugor. U prvim minutama nakon ponoći, on i njegova supruga Ivana dobili su treće dijete. U obitelj je, nakon dva sina, stigla djevojčica, i to u zaista simboličnom trenutku, točno s prvim sekundama Nove godine.

