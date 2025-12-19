Božićna jelko-manija se nastavlja: 'Ooo, ovo je pravo zimsko čudo!'

Stigli smo i do devetog kruga božićne jelko-manije na portalu Net.hr, a blagdansko raspoloženje tek se rasplamsava.

Kuglice su sve maštovitije, lampice sve sjajnije, a božićni žiri i dalje ima slatke brige – kako među toliko različitih stilova, ideja i božićnih priča pronaći one koje se najviše ističu.

Donosimo nove ocjene, dojmove i sitne komentare koji su presudili u ovom blagdanskom maratonu.

Foto: Lara Franović

DJED MRAZ:

Oh, ho, ho! Ova jelka ima sve što bi se moglo poželjeti u tradicionalnom duhu Božića – bogate boje crvene i zlatne, svjetlucavi ukrasi, a još i jasna, jednostavna paleta. Ipak, moram reći da je ova božićna scena pomalo pretrpana, s previše kuglica i ukrasa. No, tu je i sve što je bitno za obiteljski ugođaj, a štedljive svjetleće niti dodaju savršen šarm.

Ocjena: 7/10

BAKA MRAZ:

O, ovo je prava božićna bajka! Ukrašeno u potpunosti, s puno pažnje usmjerene na detalje, osobito u donjem dijelu gdje je scena iz Betlehema. Bilo bi još bolje da su neki ukrasi ručno rađeni, jer mislim da bi to dodalo osobnost i originalnost. No, sve u svemu, definitivno daje wow efekt i unosi pravu božićnu čaroliju. Ove zlatne kuglice s crvenim naglascima - apsolutno savršeno!

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ova jelka ima pravi božićni duh! Sviđa mi se kako je prizor iz Betlehema smješten ispod drveta – to dodaje toplinu i priču. Kombinacija crvene i zlatne stvara toplinu, ali možda bih dodao malo neočekivane boje da sve bude živahnije. Lampaši i božićne figure stvaraju tu mirnu, obiteljsku atmosferu, koja je srž Božića. Ovdje je prava harmonija.

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Ova jelka je klasik u božićnoj tradiciji s mnogo ukrasa i detalja koji čine obiteljski ambijent ugodnim. Iako je pomalo pretrpana, uspijeva stvoriti toplinu i čaroliju koja je u duhu praznika.

Prosječna ocjena: 8/10

Foto: Anica Varga

DJED MRAZ:

Opa, ovo je zanimljiv pristup! Minimalistički, s onim retro dodirom. Drvo je jednostavno, ali ima dušu zahvaljujući svijećicama i zlatnim kuglicama. Iskreno, možda bi pokoji ukras više dodao malo božićne živahnosti, ali s obzirom na to da drvo ima svjetlosnu atmosferu, stvarno donosi miran božićni ugođaj. I taj anđeo na vrhu? Moguće da je simboličan, ali ne znam kako da ga komentiram…

Ocjena: 6/10

BAKA MRAZ:

Ovo je jednostavno, ali tako elegantno! Svijeće stvaraju onu klasičnu, romantičnu atmosferu, dok zlatne kuglice donose sofisticiranost. Čista suprotnost pretrpanim drvcima koja viđamo, ali mislim da bi bilo bolje da je drvo malo bujnije. Ipak, svijetli svjetlosni efekti stvaraju pravi glamurozni dojam. Za mene je ovo božićna elegancija!

Ocjena: 8/10

SOB RUDOLF:

Wow, ovo je simpatično! Sviđa mi se jednostavnost drva i taj nježni, spokojni ugođaj. Svijeće dodaju toplinu, a zlatne kuglice donose malo svjetlucanja. Iako nije toliko hrabro ili veselo kao neka tematska drvca, donosi osjećaj doma i mira. Volim kako sve izgleda, ali možda bih dodao malo boje ili pokoji tematski detalj za još više radosti!

Ocjena: 7/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Ova jelka unosi mirnu, elegantnu atmosferu i vrlo je efektna u svojoj jednostavnosti. Svjetlosni efekti i detalji poput svijeća i zlatnih kuglica čine je posebnom, iako bi mogla biti malo bogatija.

Prosječna ocjena: 7/10

Foto: Ljiljana Pranjić Mađerić

DJED MRAZ:

Ah, ovo je pravo "bijelo čudo"! Fino posuto snijegom, sve je tu – snježne kuglice, božićne kućice i mali, preslatki jeleni. Iako volim minimalistički pristup, ovo ima nešto baš zimski čarobno i obiteljski. No, moglo bi biti manje nasumično – kao da su svi ukrasi pobjegli iz bajke. Taj "Sretan Božić" na vrhu je zapravo malo suvišan, ali dobro, unosi veselje!

Ocjena: 7/10

BAKA MRAZ:

Oh, kako slatko! Čini mi se kao da je cijela scena iz snova o Božiću. Ručno rađene kućice, figurice s malim jelenima i božićnim detaljima – to je pravi šarm! Svježina bijele boje s puno svjetala daje dojam čiste i romantične atmosfere. I ta mašna na donjem dijelu – predivno! Možda bih dodala malo više boje, ali sve u svemu, ovo je nevjerojatno šarmantno.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ooo, ovo je pravo zimsko čudo! Uvijek volim kad su drvce i dekoracija utemeljeni na temi. Ovdje imamo snježnu idilu s mini kućicama i preslatkim jelenčićima. Ovaj miks bijelog i nježnih boja stvarno donosi osjećaj zime i obiteljskog mira. Zbilja originalno, ali možda bih dodao još nekoliko neočekivanih elemenata da se istakne više karaktera. Ipak, jako veselo i inspirirajuće!

Ocjena: 8/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Ova jelka je zaista šarmantna, donosi božićnu čaroliju s puno nježnih detalja i svježih boja. Iako možda malo previše ukrašena za neke ukuse, donosi savršen zimski ugođaj s tematskim elementima.

Prosječna ocjena: 8/10

Foto: Jasminka Danjko

DJED MRAZ:

Ah, Božić u punom sjaju! Ova jelka je pravi kičasti spektakl, sa svime što možete zamisliti: zlatni i crveni ukrasi, cvjetni detalji, pa čak i snjeg na granama. Pokušali ste napraviti čudo, no sve je pomalo pretrpano – teško je reći gdje prestaje drvo, a gdje počinje ‘poplava’ ukrasa. No, svakako unosi veselje u prostor i oduševljava s tim čarolijama!

Ocjena: 6/10

BAKA MRAZ:

Divno! Volim kako je drvo bogato ukrašeno, a crvena i zlatna odaju dojam luksuza i božićnog glamura. Cvjetovi i snjeg čine ga vrlo romantičnim. Detalji u donjem dijelu s kućicama i sobovima dodaju dozu igre, što je savršeno za obiteljsku atmosferu. No, možda bih voljela da je drvo malo manje gusto ukrašeno, kako bi se oslobodio prostor za isticanje svakog detalja.

Ocjena: 8/10

SOB RUDOLF:

Ooo, ovo je božićna zabava! Drvo je puno veselja i radosti, ima tu puno boja, svjetala, pa čak i snijega. Volim tu energiju, kao da je drvo oživjelo i počelo pričati svoju priču! Međutim, možda je malo previše. Više bi se istaknulo kad bi bilo malo jednostavnije i manje naglašeno. I taj snjeg na granama? Stvara pravu zimsko-čarobnu atmosferu!

Ocjena: 7/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Ova jelka je prava božićna zabava s bogatstvom ukrasa i detalja. Iako je pomalo pretrpana, unosi veselje i pravi ugođaj, no možda bi se s malo manje ukrasa mogla istaknuti.

Prosječna ocjena: 7/10

Foto: Marijana Vampatić Elveđi

DJED MRAZ:

Pa, ovo je prava božićna "disco" jelka! Crvena i zlatna, svuda se nalaze mašne, kuglice i usklađeni detalji – sve je tu, baš kao u onim božićnim filmovima kad netko pokušava pretrpati drvo s ukrasima. I još “Merry Christmas” visi sa svih strana. Moguće da je sve malo previše, ali, hej, to je upravo ono što Božić čini zabavnim!

Ocjena: 6/10

BAKA MRAZ:

O, ovo je pravo božićno veselje! Crvena i zlatna kombinacija daje jelki glamurozan izgled, a mašne su neodoljive. Iako su ukrasi masivni, svakako je sve lijepo ujedinjeno – i sjaji i sjaji! “Merry Christmas” natpis daje dozu veselja i obiteljskog ugođaja. Možda bih voljela da je drvce malo bogatije u donjem dijelu, ali, sve u svemu, veoma efektno.

Ocjena: 8/10

SOB RUDOLF:

Ovo je vesela i hrabra jelka! Svjetla i crveno-zlatna kombinacija stvaraju radostan ugođaj, a "Merry Christmas" poruke unose puno veselja. Iako bi moglo biti nešto više raznih boja ili neočekivanih elemenata, osjećaj obiteljske topline i bliskosti tu je. Drvce donosi radost, ali možda bi moglo biti malo manje u stilu “sve na jednom mjestu”.

Ocjena: 7/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Ova jelka donosi puno veselja i božićnog duha, premda je pomalo pretrpana. Crvena i zlatna kombinacija zajedno s velikim mašnama čine je efektnom, dok svjetla dodaju posebnu čaroliju.

Prosječna ocjena: 7/10

