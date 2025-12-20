Vatromet, emocije i obitelj: Lana Jurčević otkrila čeka li sina ili kćer

Lana Jurčević (41), hrvatska pjevačica i kantautorica, s partnerom Filipom Kratofilom čeka drugo dijete. Sretnu vijest o spolu prinove par je otkrio na spektakularan način, a snimka je u kratkom roku oduševila pratitelje na društvenim mrežama.

U videu koji je Lana objavila uz pitanje „Plavo srce ili rozo srce?“, pjevačica, partner i njihova kći stoje zajedno, a trenutak otkrivanja prati veličanstveni vatromet ružičaste boje. Time je potvrđeno da par očekuje još jednu djevojčicu, što je izazvalo lavinu čestitki i emotivnih komentara pratitelja.

Povratak glazbi i trudnoća u isto vrijeme

Nakon gotovo godinu dana izbivanja s društvenih mreža, Lana se nedavno vratila novom pjesmom „Dio mene“, u čijem se spotu pojavljuje i njihova kći Mayla Lily. Ubrzo nakon toga otkrila je i da je ponovno trudna, a kasnije je priznala kako je u vrijeme snimanja spota već nosila drugo dijete.

Pjevačica je ispričala za 24sata da je trudnički trbuh u spotu uklonjen specijalnim efektima jer još nije bila spremna javno govoriti o trudnoći. Iako joj je danas pomalo žao što taj trenutak nije zabilježen prirodno, ističe da je i druga beba na svoj način bila dio projekta i pjesme.

Partner joj je najveća podrška

Lana ne skriva koliko joj znači podrška dugogodišnjeg partnera Filipa, koji se, kako kaže, izvrsno snašao u ulozi oca. Par je u vezi osam godina i iako svoju privatnost i dalje čuvaju, povremeno s pratiteljima dijele sretne obiteljske trenutke.

U drugu trudnoću Lana ulazi smirenije, ali s jednakim emocijama, naglašavajući kako joj je obitelj danas na prvom mjestu, uz glazbu koja i dalje ostaje važan dio njezina života.

