USKOK optužio 53 ljudi zbog utaje PDV-a: Među njima i nekadašnji Vatreni te bivši suvlasnik Piranhe i Lida?

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 52 hrvatska državljana i jednog državljanina s dvojnim bugarskim i albanskim državljanstvom zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine te pranja novca.

Nacional doznaje da je riječ o akciji u kojoj se tereti Gorana Krunića (44) iz Zagreba da je organizirao zločinačko udruženje od 53 poduzetnika u koje je uključio suprugu i sestru. Prijevaru je priznalo njih 47. Među njima je i bivši hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Dinama Josip Šimić, kao i poznati ugostitelj Nikola Bušljeta.

Bušljeta je diljem Hrvatske otvarao kafiće, restorane i vinske barove. Prije desetak godina posao je proširio na Pag. Nikola je brat Ivana Bušljete, pionira hrvatskog clubbing biznisa, suvlasnika Papaya kluba na Zrću. Između ostalog, pokrenuli su i zagrebački klub Piranhu i Mansion na Jarunu, a bili su i vlasnici i uglednog restorana Lido, također na Jarunu.

Priopćenje USKOK-a

Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2024. u Zagrebu i drugim mjestima, kao odgovorna osoba i stvarni voditelj poslovanja više trgovačkih društava povezao u zajedničko djelovanje II. do X. okrivljenike - odgovorne osobe i ovlaštenike za raspolaganje s novcima više društava kako bi zajedno djelovali s ciljem pribavljanja značajne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge izdavanjem nevjerodostojnih računa društvima i obrtima radi neosnovanog umanjenja obveze poreza na dodanu vrijednost (PDV) na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Radi realizacije navedenog plana su po uputama I. okr. osnovana ili preuzeta razna društva koja tada nisu obavljala stvarnu poslovnu djelatnost već su služila za izdavanje računa po kojima isporuke nikad nisu izvršene te primanje neosnovanih uplata društava i obrta kojima su izdavani takvi nevjerodostojni računi.

Oštetili državni proračun za skoro 2 milijuna eura

U okviru plana I. okr. je, za unaprijed dogovorenu proviziju, pronalazio odgovorne osobe društava i vlasnike obrta zainteresirane za ostvarivanje nepripadne imovinske koristi za sebe i druge odbijanjem pretporeza na temelju ispostavljanih nevjerodostojnih računa.

Potom je I. okr. osobno i posredstvom II. okr. koordinirao postupanje odgovornih osoba društava koja su služila za izdavanje nevjerodostojnih računa te određivao kako će po naplati istih raspolagati novčanim sredstvima po bankovnim računima tih društava. Slijedom toga su I., II. i IX. izdavali takve nevjerodostojne račune, dok su III. V., VI. VII., VIII. i X. okr. za navedenu svrhu omogućili I. okr. izdavanje nevjerodostojnih računa na ime društava u kojima imaju svojstvo odgovorne osobe ili ovlasti za zastupanje, po kojim računima nije bilo stvarne isporuke roba i usluga većem broju društava i obrta, uključujući i društva u kojima je odgovorna osoba bio VI. okr., po kojim su računima zatim izvršena plaćanja s bankovnih računa korisnika koje su pronašli I., II. i IV. okrivljeni. Pritom je na temelju knjiženja i obračuna po računima tim društvima i obrtima neosnovano u prijavama poreza iskazan i odbijen pretporez u ukupnom iznosu od najmanje 1.993.639,18 eura, za koji iznos je oštećen državni proračun.

Nakon toga su po zaprimljenim uplatama I. do X. okr. i drugi ovlaštenici po računima društava na koje su izvršene uplate po ispostavljenim računima, a koji su postupali po uputama I. i II. okr., s računa društava kojima su upravljali podizali uplaćena novčana sredstva u gotovini ili ih prenijeli na bankovne račune koje su za tu svrhu otvorili i koristili XI., V., IX. okr. i druge fizičke osobe. Oni su potom po nalogu I. okr. podizali novac u gotovini i predavali ga njemu, dok je s računa XI. okr. po njenom ovlaštenju I. okr. i osobno podizao novac.

Podigli skoro 6 milijuna eura

Na opisani način su podigli najmanje 5.989.685,17 eura, od kojeg iznosa su za sebe zadržali nepripadnu korist po osnovi dogovorene provizije u iznosu od 805.584,99 eura, koji iznos su podijelili sukladno dogovorenom planu, dok su ostatak podignute gotovine vratili odgovornim osobama i vlasnicima obrta kojima su izdali opisane nevjerodostojne račune, koji su na opisani način, primitkom skrivene isplate dobiti, izbjegli utvrđivanje obveze poreza na dohodak od kapitala u iznosu od 703.194,16 eura.

Također se I. i V. okr. terete da su, od 14. listopada 2024. do 4. veljače 2025. u Zagrebu, postupajući zajednički i dogovorno, nakon što su opisanim nezakonitim radnjama ostvarili nezakonitu materijalnu korist naplatom provizije za izdane nevjerodostojne račune koji su korišteni za umanjenje obveze PDV-a i oštećenje državnog proračuna, a koja novčana sredstva su zaprimali i prenosili na račune dva trgovačka društava i drugih povezanih društava u kojima je stvarni voditelj poslovanja I. okr. te ih dijelom podizali u gotovini, s ciljem da zametnu trag i neistinito prikažu da ista proizlaze iz zakonitog izvora, tako ostvarenu nepripadnu materijalnu korist u ukupnom iznosu od 245.500,00 eura uložili u kupnju nekretnine, vozila i luksuznih satova.

