Je li ovo povratak? Bivši Hajdukovac zaigrao nakon gotovo dvije godine, trener otkrio što se događa

Svima su se podigle obrve kada su jučer vidjeli sastav Lazija za utakmicu s Genoom u petom kolu Serie A. Naime, u momčadi se našao bivši igrač Hajduka i veznjak s dva nastupa za hrvatsku reprezentaciju Toma Bašić.

Ako niste bili svjesni da je Bašić i dalje igrač Lazija, ne bojte se, niste jedini. Naime, Bašić je posljednji put za Nebesko plave odigrao devet minuta u kupu, također protiv Genoe, petog prosinca 2023., dakle bliži se i dvije godine. Posljednji start u dresu Lazija upisao je četvrtog dana 2023. godine, dakle prije dvije godine i gotovo deset mjeseci.

Sve o Serie A čitajte na portalu Net.hr.

'Nisam ga nikada otpisao'

Otad je drugu polusezonu 2023./24. proveo na posudbi u Salernitani, a prošle sezone nije upisao niti minute u dresu rimskog kluba. Činilo se da ga je Sarri otpisao.

Foto: Luca Zennaro

"Bio sam jasan s njim: privremeno je izbačen iz momčadi, ali ga nisam nikada otpisao. Trenirao je s velikom dosljednošću i predanošću, a njegov ozbiljan odgovor u današnjoj utakmici me stvarno razveselio", rekao je trener Lazija Maurizio Sarri.

Sve o hrvatskim nogometašima čitajte na portalu Net.hr.

Istina, Lazio je bio bez ozlijeđenog Matiasa Vecina, Nicola Rovelle i suspendiranog Mattea Guendouzija, ali ovih solidnih 84 minute Tome Bašića mogle bi značiti povratak Zagrepčanina u momčad Lazija.

POGLEDAJTE VIDEO: Mourinho stiže u London na noge 'svom' Chelseaju: 'Jose je svjetska legenda'