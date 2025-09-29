Lazio razbio Geonu na gostovanju: Bivši igrač Hajduka odigrao cijelu utakmicu

Lazio je večeras u gostima pobijedio Genou s 3-0 u petom kolu talijanske Serie A.

Golove za rimski klub postigli su Matteo Cancellieri u četvrtoj minuti, Valentin Castellanos u 30. minuti i Mattia Zaccagni u 63. minuti.

Za Lazio je cijelu utakmicu odigrao Toma Bašić.

Lazio je prekinuo niz od dva uzastopna poraza i sada je na 12. mjestu Serie A sa šest bodova, dok je Genoa na pretposljednjem, 19. mjestu, s dva boda.

