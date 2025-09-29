SERIE A /

Nikola Vlašić kao kapetan predvodio Torino, Parma ih pobijedila preokretom

Za je Torino Nikola Vlašić igrao do 87. minute

29.9.2025.
20:55
HINA
Nogometaši Parme večeras su kod kuće pobijedili Torino 2-1, u petom kolu talijanske Serie A.

Parma je povela jedanaestercem Mattea Pellegrina u 36. minuti, a pijemontska momčad izjednačila je u 50. minuti preko Belgijanca Cyrila Ngonge. Pellegrinov drugi gol u 72. minuti donio domaćoj momčadi pobjedu.

Parma je 13. na tablici Serie A s pet bodova, dok je Torino 14., s bodom manje.

Za Parmu zbog ozljede koljena nije igrao Matija Frigan, dok je za Torino Nikola Vlašić igrao do 87. minute. 

