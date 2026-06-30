Plenković okuplja ministre: Na stolu odluka o proračunu, Venezueli stiže pomoć

Vlada će na sjednici u utorak donijeti odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2027.-2029. Na dnevnom redu su, između ostalog, i izmjene Zakona o osobama nastalima u Domovinskom ratu, kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka iza osobe nestale u Domovinskom ratu i prije nego ju se službeno proglasi umrlom.

Vlada će odrediti i iznose osnovica za određivanje prava iz dvaju zakona - o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji te civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata za 2027. godinu.

Također, donijet će i odluke o upućivanju humanitarne pomoći stanovništvu na potresom pogođenim područjima Venezuele te o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije Ujedinjenih naroda vezano za kibernetički kriminal.

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