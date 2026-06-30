Scena iz Paragvaja: Tijekom utakmice dogodila im se 'noćna mora' za sve ljubitelje nogometa

U noći s ponedjeljka na utorak Paragvaj je nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca svladao Njemačku i izbacio je sa Svjetskog prvenstva.

No taj povijesni trenutak nisu imali priliku gledati svi. Naime, u jednom se paragvajskom kafiću dogodila prava "noćna mora” od koje strahuju svi ljubitelji nogometa. Na ekranu se pojavila poruka da će televizor ući u stanje mirovanja za 115 sekundi.

Zbog te poruke paragvajski su navijači propustili trenutak kada je José Canale zabio povijesni pogodak, no sudeći po slavlju nakon što se televizija ponovno upalila, nije ih bilo briga.

Taj trenutak pogledajte ispod: