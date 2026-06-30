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'STRAŠNO' /

Scena iz Paragvaja: Tijekom utakmice dogodila im se 'noćna mora' za sve ljubitelje nogometa

Scena iz Paragvaja: Tijekom utakmice dogodila im se 'noćna mora' za sve ljubitelje nogometa
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Foto: Marcin Cholewinski/Zuma Press/Profimedia

Pobjedonosni jedanaesterac realizirao je Jose Canale

30.6.2026.
15:26
Sportski.net
Marcin Cholewinski/Zuma Press/Profimedia
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U noći s ponedjeljka na utorak Paragvaj je nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca svladao Njemačku i izbacio je sa Svjetskog prvenstva.

No taj povijesni trenutak nisu imali priliku gledati svi. Naime, u jednom se paragvajskom kafiću dogodila prava "noćna mora” od koje strahuju svi ljubitelji nogometa. Na ekranu se pojavila poruka da će televizor ući u stanje mirovanja za 115 sekundi.

Zbog te poruke paragvajski su navijači propustili trenutak kada je José Canale zabio povijesni pogodak, no sudeći po slavlju nakon što se televizija ponovno upalila, nije ih bilo briga.

Taj trenutak pogledajte ispod:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Fabrizio Romano (@fabriziorom)

ParagvajNjemačka Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026
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