Kapetan Njemačke nakon šokantnog ispadanja: 'Moralo se to dogoditi'

Njemačka je u noći s ponedjeljka na utorak ispala sa Svjetskog prvenstva nakon što ju je Paragvaj porazio boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Tako je "Elf" još jednom ranije od očekivanog ispao s prvenstva, a tu je situaciju komentirao i kapetan reprezentacije Joshua Kimmich.

"Tri posljednje utakmice s naše strane bile su jako loše", rekao je Kimmich, pa nastavio: "Osjećaj je užasan, ali kraj je morao biti ovakav. Morali smo ispasti jer smo cijeli turnir odigrali loše. Nije bilo dobro ni protiv jednog suparnika u posljednja tri dvoboja. Strašno smo se mučili protiv Obale Bjelokosti, Ekvadora i sada Paragvaja. To su činjenice. Igrali smo loše i mučili smo se, a nijedna od tih momčadi nije svjetska klasa. Zato je i normalno da već sada idemo kući", komentirao je Kimmich.

Kimmich je bio jedan od trojice njemačkih igrača koji su bili precizni pri izvođenju jedanaesteraca, no udarce s bijele točke nisu realizirali Havertz, Woltemade i Tah.

Njemačka je prvi put u povijesti ispala na Svjetskom prvenstvu nakon izvođenja jedanaesteraca, nakon što je u prethodna četiri takva slučaja uvijek pobjeđivala.