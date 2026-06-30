FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RAZOČARENJE /

Kapetan Njemačke nakon šokantnog ispadanja: 'Moralo se to dogoditi'

Kapetan Njemačke nakon šokantnog ispadanja: 'Moralo se to dogoditi'
×
Foto: WU ZHIZHAO/imago sportfotodienst/Profimedia

Njemačka je prvi put u povijesti ispala na Svjetskom prvenstvu nakon izvođenja jedanaesteraca, nakon što je u prethodna četiri takva slučaja uvijek pobjeđivala.

30.6.2026.
13:04
HinaSportski.net
WU ZHIZHAO/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Njemačka je u noći s ponedjeljka na utorak ispala sa Svjetskog prvenstva nakon što ju je Paragvaj porazio boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Tako je "Elf" još jednom ranije od očekivanog ispao s prvenstva, a tu je situaciju komentirao i kapetan reprezentacije Joshua Kimmich.

"Tri posljednje utakmice s naše strane bile su jako loše", rekao je Kimmich, pa nastavio: "Osjećaj je užasan, ali kraj je morao biti ovakav. Morali smo ispasti jer smo cijeli turnir odigrali loše. Nije bilo dobro ni protiv jednog suparnika u posljednja tri dvoboja. Strašno smo se mučili protiv Obale Bjelokosti, Ekvadora i sada Paragvaja. To su činjenice. Igrali smo loše i mučili smo se, a nijedna od tih momčadi nije svjetska klasa. Zato je i normalno da već sada idemo kući", komentirao je Kimmich.

Kimmich je bio jedan od trojice njemačkih igrača koji su bili precizni pri izvođenju jedanaesteraca, no udarce s bijele točke nisu realizirali Havertz, Woltemade i Tah.

Njemačka je prvi put u povijesti ispala na Svjetskom prvenstvu nakon izvođenja jedanaesteraca, nakon što je u prethodna četiri takva slučaja uvijek pobjeđivala.

Njemačka Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Joshua Kimmich
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike