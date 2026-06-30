Ovo je razlog zašto se protiv Hrvatske ne želi u produžetke

Nokaut-faza Svjetskog prvenstva otvorena je pobjedom Kanade nad Južnoafričkom Republikom (1:0), a u tom dijelu turnira mnogi već vide Hrvatsku kao jednog od ozbiljnih kandidata za daljnji iskorak.

Momčad Zlatka Dalića u prošlosti je često znala „prodisati“ tek u eliminacijskim utakmicama, dok je grupne faze nerijetko prolazila uz poteškoće. Ipak, u nokaut-susretima Vatreni su više puta pokazali čvrstinu i mentalitet koji ih je vodio do velikih rezultata.

Posebno se ističe Hrvatska kao jedina reprezentacija sa stopostotnim učinkom u raspucavanjima jedanaesteraca na Svjetskim prvenstvima, četiri pobjede iz četiri pokušaja (Danska, Rusija, Japan, Brazil).

U globalnim okvirima, najuspješnija u penalima je Argentina, dok su Brazil i Francuska među reprezentacijama s najviše iskustva u raspucavanjima, ali sve te reprezentacije imaju barem jedan poraz. Vatreni niti jedan! Ukupno je 35 utakmica na SP-u odlučeno jedanaestercima, a taj trend u posljednjim turnirima sve više dolazi do izražaja.