Strani mediji opleli po Elfu: Vrijeme je za revoluciju, Nagelsmann na izlaznim vratima?

Njemačka je ponovno razočarala na Svjetskom prvenstvu. Nakon dva uzastopna ispadanja u grupnoj fazi, ovoga puta prošla je skupinu, ali ju je već u šesnaestini finala nakon jedanaesteraca zaustavio Paragvaj (1:1, 4:3).

Njemački Bild žestoko je kritizirao izbornika Juliana Nagelsmanna te zatražio njegov odlazak, uz poruku da bi reprezentaciju trebao preuzeti Jürgen Klopp. Komentator Henning Feindt smatra da Nagelsmann nije ispunio očekivanja, zamjera mu odnos prema igračima i tvrdi da je vrijeme za promjene.

Sličan ton ima i španjolska Marca, koja piše kako "Njemačka više nije Njemačka". Navodi da je reprezentacija izgubila prepoznatljivi pobjednički karakter te podsjeća da je protiv Paragvaja upisala i prvi poraz nakon izvođenja jedanaesteraca na svjetskim prvenstvima u svojoj povijesti.