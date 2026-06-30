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Čačić otkrio detalje bolnog poraza protiv Portugala: 'Bio sam tužan, ali...'

Čačić otkrio detalje bolnog poraza protiv Portugala: 'Bio sam tužan, ali...'
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Foto: BPI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Dodatnu dimenziju za "Vatrene" daje i činjenica da je Hrvatska u dosadašnjih 10 utakmica protiv Portugala slavila samo jednom

30.6.2026.
9:36
Sportski.net
BPI/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Hrvatska i Portugal igrat će 3. srpnja u 1 sat ujutro utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.

Taj je susret predstavljen kao "posljednji ples" Luke Modrića i Cristiana Ronalda, a dodatnu dimenziju za "Vatrene" daje i činjenica da je Hrvatska u dosadašnjih 10 utakmica protiv Portugala slavila samo jednom, i to u prijateljskom susretu 2024. godine.

Najviše se pamti poraz iz 2016., kada je Hrvatska odigrala fenomenalnu utakmicu, no na kraju je izgubila pogotkom Ricarda Quaresme u 117. minuti. Portugal je nakon te pobjede otišao do kraja i osvojio naslov europskog prvaka.

"Bili smo prvi u skupini ispred Španjolske, imali više prilika, više pokušaja i bili bolja momčad. No nogomet nekad odluči jedan trenutak... Poslije svake takve utakmice razmišljate jeste li negdje pogriješili. Možda bi bilo drukčije da smo dočekali jedanaesterce", rekao je Čačić pa dodao:

Izbornik Hrvatske tada je bio Ante Čačić, a ovako je komentirao tu utakmicu:

"Bio sam tužan zbog igrača i navijača, ali istodobno ponosan na način na koji je Hrvatska izgledala. Vjerovao sam da će nam se to jednog dana vratiti, a dvije godine kasnije krenula je velika priča ove reprezentacije."

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaPortugalska Nogometna ReprezentacijaAnte čačić
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