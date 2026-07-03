Pogledajte najzanimljivije trenutke sprint kvalifikacija Velike nagrade Velike Britanije

Sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton oduševio je domaće navijače na Silverstoneu, osiguravši pole position za subotnju sprint utrku. U kvalifikacijama punim napetosti, vozač Ferrarija je za samo 11 tisućinki sekunde nadmašio Mercedesovog Kimija Antonellija, potvrdivši tako svoju sjajnu formu.

Dominacija od samog početka

Hamiltonova predstava nije bila iznenađenje. Britanac je bio najbrži u sve tri kvalifikacijske sesije, nadovezavši se na najbolje vrijeme sa slobodnog treninga. Njegov Ferrari izgledao je iznimno stabilno u brzim zavojima Silverstonea, legendarnim dionicama kao što su Maggotts i Becketts. Timski kolega Charles Leclerc također je bio konkurentan i završio je na četvrtom mjestu, što Ferrariju daje sjajnu stratešku poziciju.

Napetost do posljednje sekunde u SQ2

Iako je Hamilton djelovao nedodirljivo, drugi dio kvalifikacija (SQ2) donio je pravu dramu. Svjetski prvak Lando Norris u McLarenu jedva se provukao u završni dio, zauzevši deseto mjesto s manje od desetinke prednosti ispred Pierrea Gaslyja. Napeto je bilo i za Georgea Russella u Mercedesu, koji se u jednom trenutku našao u opasnosti, no uspio je na kraju popraviti svoje vrijeme. U toj su sesiji eliminirani vozači Williamsa, Carlos Sainz i Alex Albon, što je potvrdilo koliko su razlike male.

Strateško nadmudrivanje u finalu

Završna borba za pole position (SQ3) ponudila je nesvakidašnji prizor. Više od polovice osmominutne sesije staza je bila potpuno prazna jer su timovi čekali idealan trenutak za izlazak, svjesni da će imati samo jedan brzi krug na mekim gumama. To taktičko nadmudrivanje dodatno je podiglo tenzije. Kada su bolidi konačno krenuli, Oscar Piastri je prvi postavio konkurentno vrijeme. Ubrzo ga je s vrha skinuo Kimi Antonelli i činilo se da će Talijan osvojiti pole. Ipak, Hamilton je savršeno tempirao svoj izlazak i maestralnim krugom od 1:28.376 osigurao startno mjesto broj jedan, izazvavši erupciju oduševljenja. Max Verstappen se morao zadovoljiti trećim mjestom.

"Nismo ovo očekivali"

Nakon izlaska iz bolida, Hamilton nije krio emocije. "Volim ovo mjesto. Volim ovu publiku", rekao je. "Hvala svima u tvornici. Svakog vikenda se pojavimo s nečim novim, svi su gurnuli do maksimuma i zaista sam zahvalan na ovom poleu. Bili smo brzi, ali i dalje je bilo jako blizu. Naš tim ovo stvarno zaslužuje. Nismo očekivali da ćemo se boriti za prvi red, tako da je ovo nevjerojatno iznenađenje."

Iza vodećeg trojca smjestili su se Charles Leclerc, George Russell i Lando Norris. Sprint utrka u subotu pružit će Hamiltonu priliku da kapitalizira ovu sjajnu startnu poziciju i smanji zaostatak za vodećim Antonellijem u poretku prvenstva. Očekuje nas uistinu uzbudljiva borba.

Najzanimljivije trenutke sprint kvalifikacija za VN Velike Britanije pogledajte OVDJE.