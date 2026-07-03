Slobodni trening za Veliku nagradu Velike Britanije

Karavana Formule 1 stigla je u Veliku Britaniju i slobodnim treningom na stazi Silverstone počinje jedan od najiščekivanijih vikenda sezone. Program na Velikoj nagradi Velike Britanije počinje u petak s treningom koji kreće u 13.30, nakon čega slijede sprint kvalifikacije s početkom u 17:30.

Prijenos obje sesije je na RTL 2 i platformi Voyo.

Slobodni trening počinje u 13.30.

Uoči Velike nagrade Velike Britanije, vodeći u poretku vozača je Andrea Kimi Antonelli iz Mercedesa sa 171 bodom, a slijede ga George Russell sa 131 bodom te Lewis Hamilton iz Ferrarija sa 125 bodova, dok četvrto i peto mjesto drže vozači McLarena, Oscar Piastri s 80 bodova i Lando Norris sa 79 bodova.

U poretku konstruktora uvjerljivo vodeću poziciju drži Mercedes s 302 boda, a slijede ga Ferrari s 204 boda i McLaren sa 159 bodova. Na četvrtom mjestu nalazi se Red Bull Racing sa 115 bodova, dok peto mjesto zauzima Alpine F1 Team s 57 bodova.