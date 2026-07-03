Najzanimljiviji trenuci treninga za Veliku nagradu Velike Britanije

Lewis Hamilton započeo je domaći vikend na najbolji način, postavivši najbrže vrijeme na jedinom slobodnom treningu za Veliku nagradu Velike Britanije. U Ferrariju je sedmerostruki svjetski prvak oduševio prepune tribine, najavivši borbu za jubilarnu desetu pobjedu na legendarnoj stazi pred svojom publikom. Zbog kvalifikacija za sprint utrku koje su na rasporedu već popodne (17.30), akcija je bila užurbana od samog početka.

Ferrarijev tempo obećava

Hamilton je na mekim gumama postavio vrijeme 1:29.260. Njegov nastup je veliko ohrabrenje za Tifose, pogotovo nakon što se mučio na prošloj utrci u Austriji, samo dva tjedna poslije prve povijesne pobjede za Ferrari u Barceloni. Da Ferrari ima odličan tempo potvrdio je i Charles Leclerc, koji je trening završio na trećem mjestu, potvrdivši potencijal crvenih bolida za borbu na samom vrhu ovog vikenda.

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Foto: Severin Aichbauer/AFP/Profimedia

Iznenađenja i incidenti na stazi

Najveće iznenađenje priredio je Kimi Antonelli. Mladi Talijan, lider prvenstva, doveo je svoj Mercedes do drugog mjesta sa zaostatkom od samo 0,213 sekundi za Hamiltonom. Trening nije prošao bez incidenata; Oscar Piastri u McLarenu izgubio je kontrolu u brzom zavoju Becketts i izletio sa staze, okrenuvši se nekoliko puta. Prošao je bez oštećenja, no javio je momčadi da su mu gume uništene. Vozač Alpinea, Pierre Gasly, požalio se na nepredvidljivost svog bolida.

Gdje su ostali favoriti?

Iza vodećeg trojca smjestio se George Russell u drugom Mercedesu, pobjednik nedavne utrke u Austriji. McLaren je s Piastrijem zauzeo peto mjesto, no Australac je zaostajao značajnih 0,887 sekundi. Najveće razočaranje bio je Red Bull. Vozač Max Verstappen mučio se s prianjanjem i završio tek šesti, s gotovo sekundom zaostatka. Njegov kolega Lando Norris bio je odmah iza njega, potvrdivši probleme momčadi.

Prvi trening ponudio je uzbudljiv uvod u ono što nas čeka na Silverstoneu, stazi koja je ugostila rekordnih 500.000 gledatelja. Hamilton je pokazao snagu, Antonelli je potvrdio status lidera prvenstva, dok se Red Bull neočekivano muči.