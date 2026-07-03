Slaterov dan kontrasta na Silverstoneu: Od diskvalifikacije do dominantnog pole positiona

Britanski vozač Freddie Slater doživio je pravi vrtuljak emocija na domaćoj stazi Silverstone, gdje je nakon drame na slobodnom treningu na kraju ipak osigurao svoju prvu pole position u karijeri Formule 3.

Dan koji je započeo demonstracijom sile, a potom i tehničkom diskvalifikacijom, završio je na najbolji mogući način za mladog vozača momčadi Trident i juniora Audija.

Hladan tuš nakon najbržeg kruga

Vikend za Veliku nagradu Velike Britanije počeo je obećavajuće za Slatera. Na jedinom slobodnom treningu, održanom u petak ujutro, postavio je vrijeme koje nitko od konkurenata nije uspio nadmašiti. Njegov krug od 1:46.161 bio je nedostižan za ostatak grida, a najbliži pratitelj, Ernesto Rivera iz Campos Racinga, zaostao je 0,158 sekundi. Treće vrijeme postavio je Slaterov momčadski kolega Matteo De Palo, potvrđujući izvrsnu formu Tridenta.

Međutim, slavlje u britanskoj garaži bilo je kratkog vijeka. Nekoliko sati nakon završetka 45-minutne sesije, suci su objavili da je Slater diskvalificiran. Razlog je bio tehničke prirode: njegova momčad nije uspjela osigurati minimalno potreban uzorak goriva od 0,8 kilograma, što predstavlja kršenje tehničkih pravila natjecanja. Iz Tridenta su pojasnili kako su podcijenili potrošnju goriva zbog promjene procedure na kraju treninga, koja je uključivala testiranje virtualnog sigurnosnog automobila (VSC) i probne startove. Zbog ove odluke, Rivera je službeno promoviran na prvo mjesto, a svi vozači iza Slatera pomaknuti su za jednu poziciju prema gore. Bio je to težak udarac za mladog Britanca, no pružila mu se prilika za iskupljenje samo nekoliko sati kasnije.

Savršen odgovor u kvalifikacijama

Odlučan da ispravi nepravdu s treninga, Freddie Slater ušao je u kvalifikacije s dodatnim motivom. Na stazi na kojoj se osjeća kao kod kuće, pokazao je izvanrednu brzinu i mirnoću. S vremenom kruga od 1:45.620, doslovno je deklasirao konkurenciju i osigurao svoj prvi pole position u prvenstvu Formule 3. Njegova prednost od 0,260 sekundi ispred drugoplasiranog Théophilea Naëla iz Campos Racinga bila je impresivna, pogotovo jer je Francuz morao odvoziti savršen krug nakon što su mu prva dva pokušaja obrisana zbog prelaska granica staze.

Samo tisućinku sekunde iza Naëla, na trećem mjestu, našao se Louis Sharp iz Prema Racinga, dok je četvrti bio Ernesto Rivera, potvrdivši dobru formu s treninga. Sjajan posao odradio je i irski debitant Fionn McLaughlin, koji je nakon teškog početka sezone stigao do izvrsnog šestog mjesta.

S druge strane, vodeći u ukupnom poretku prvenstva, Ugo Ugochukwu, imao je kvalifikacije za zaborav. Vozač Camposa, poput svog momčadskog kolege Naëla, mučio se s granicama staze, a njegovo najbolje vrijeme bilo je dovoljno tek za 12. mjesto. Ipak, ova pozicija donosi mu i jednu dobru vijest: startat će s prvog mjesta u subotnjoj sprint utrci, koja ima obrnuti startni poredak za prvih dvanaest vozača.

Slater će tako u nedjeljnoj, glavnoj utrci krenuti s najbolje pozicije, tražeći pobjedu pred domaćim navijačima, dok će se borba za naslov nastaviti s potpuno drugačijim startnim pozicijama u dvije uzbudljive utrke koje nas očekuju na legendarnom Silverstoneu.