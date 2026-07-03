Dunne najbrži na treningu, no Camara je dominantnim krugom osigurao pole position

Sedma runda sezone Formule 2 na legendarnoj stazi Silverstone započela je uzbudljivim petkom koji je pokazao svu nepredvidivost i žestoku konkurenciju na vrhu poretka.

Dok je Irac Alex Dunne iz tima Rodin Motorsport postavio najbrže vrijeme na jutarnjem slobodnom treningu, poslijepodne je pripalo vozaču Invicta Racinga, Brazilcu Rafaelu Câmari, koji je osigurao startnu poziciju za nedjeljnu glavnu utrku. Bio je to dan ispunjen incidentima, tehničkim problemima i stalnim borbama s granicama staze, što je samo nagovijestilo dramatičan vikend koji je pred nama.

Dunne postavio tempo

Jutarnji 45-minutni trening protekao je u znaku Alexa Dunnea, koji je od samog početka pokazao iznimnu brzinu. Irski vozač, za kojeg Silverstone predstavlja najbliže iskustvo domaće utrke zbog velikog broja irskih navijača, postavio je rani tempo s vremenom 1:43.143. Iako su se na vrhu poretka izmjenjivali vozači poput Gabrielea Minìja, Johna Bennetta i Rafaela Câmare, Dunne se uporno vraćao.

U završnici sesije, Dunne je odvozio krug od 1:42.065, nadmašivši Câmarin dotad vodeći rezultat za svega 71 tisućinku sekunde. Treće mjesto zauzeo je Dino Beganovic iz DAMS Lucas Oila, potvrdivši da će borba za vrh biti neizvjesna. "Ovo je najbliže što ću doći osjećaju domaće utrke. Ovdje je najviše irskih zastava i puno ljudi koje poznajem dođe me gledati", izjavio je Dunne, naglašavajući osobnu važnost dobrog rezultata na britanskom tlu. Njegova izvedba na treningu bila je jasan pokazatelj namjere da se nakon tri uzastopna druga mjesta u glavnim utrkama napokon popne na najvišu stepenicu postolja.

Incidenti i problemi za vodeće

Trening, međutim, nije prošao bez problema za neke od ključnih vozača. Vodeći u prvenstvu, Gabriele Minì, izgubio je kontrolu nad svojim bolidom u zavoju Chapel te je imao kontakt s ogradom. Iako je uspio nastaviti i na kraju postaviti šesto najbrže vrijeme, incident je ukazao na probleme s balansom bolida. Njegov najbliži pratitelj u poretku, Nikola Tsolov, također je imao tihu sesiju, završivši izvan prvih deset.

Brojnim vozačima brisana su vremena krugova zbog prekoračenja granica staze, što se pokazalo velikim izazovom na brzim zavojima Silverstonea. Tehnički kvarovi također su odigrali svoju ulogu - Colton Herta iz tima Hitech morao je prijevremeno parkirati svoj bolid pokraj staze. Kraj treninga obilježen je planiranim testiranjem virtualnog sigurnosnog automobila, što je efektivno spriječilo daljnje promjene u poretku i potvrdilo Dunnea na vrhu.

Câmara dominantno do treće pole pozicije

Nekoliko sati kasnije, u poslijepodnevnim kvalifikacijama, situacija se u potpunosti preokrenula. Rafael Câmara, koji je na treningu bio najbliži Dunneov pratitelj, pokazao je zašto je jedan od glavnih kandidata za naslov prvaka. Brazilac je sastavio gotovo savršen krug i s vremenom 1:39.690 dominantno osvojio svoju treću pole poziciju ove sezone.

Junak jutarnjeg treninga, Alex Dunne, ponovno je bio izvrstan, ali je njegov krug bio za dvije desetinke sporiji, što mu je donijelo drugo startno mjesto. Koliko je borba bila gusta, svjedoči i rezultat trećeplasiranog Kusha Mainija, koji je za Dunneom zaostao samo jednu tisućinku sekunde. Napeta borba za vrh potvrdila je Dunneove ranije izjave o važnosti konzistentnosti. "Glavni vozači koji će se boriti za naslov su tu svaki vikend. Ove godine konzistentnost je važnija nego ikad prije jer su svi na vrhu brzi na svakoj stazi", naglasio je Irac, čije riječi su se potvrdile u kvalifikacijskoj borbi.

U prvih deset smjestili su se još i Roman Bilinski, Nikola Tsolov, Tasanapol Inthraphuvasak, Joshua Dürksen, Rafael Villagómez, Ritomo Miyata te vodeći u prvenstvu Gabriele Minì, koji će s desetog mjesta imati težak zadatak u nedjeljnoj utrci. Rezultati kvalifikacija najavljuju neizvjestan nastavak vikenda.

Petak na Silverstoneu dao je jasan uvid u odnose snaga. Dok je Dunne pokazao da Rodin Motorsport ima brzinu, Câmara i Invicta Racing su uzeli ono najvažnije - pole position za glavnu utrku. S obzirom na minimalne razlike i probleme koje su imali vodeći vozači prvenstva, subotnja sprint i nedjeljna glavna utrka obećavaju vrhunsko automobilističko uzbuđenje.