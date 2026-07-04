Najzanimljiviji trenuci sprint utrke na Velikoj nagradi Velike Britanije

Talijanski vozač Kimi Antonelli u Mercedesu odnio je pobjedu u sprint utrci na Velikoj nagradi Velike Britanije, nadmašivši Lewisa Hamiltona u Ferrariju nakon uzbudljivog dvoboja na stazi. Utrka od 17 krugova ponudila je sjajnu borbu od samog početka, a vodeći vozač prvenstva pokazao je iznimnu zrelost i brzinu protiv sedmerostrukog svjetskog prvaka pred njegovom domaćom publikom.

Borba od prvog zavoja

Hamilton, koji je dan ranije osigurao pole poziciju, dobro je startao i zadržao vodstvo, no Antonelli ga je odmah napao, jasno dajući do znanja da se neće zadovoljiti drugim mjestom. Već u drugom krugu iza njih se rasplamsala borba za treće mjesto, s Landom Norrisom u McLarenu i Georgeom Russellom u Mercedesu u glavnim ulogama, a u gužvu su se uključili i Verstappen, Piastri te Leclerc, konstantno mijenjajući pozicije i oduševljavajući navijače.

Ključni trenutak utrke

Dvoboj za vodstvo dosegnuo je vrhunac u osmom krugu, kada je Antonelli prvi put ozbiljnije napao Hamiltona, no iskusni Britanac uspio se vješto obraniti. Ipak, bilo je očito da Mercedes ima prednost u brzini na pravcima. To se potvrdilo samo krug kasnije. U devetom krugu, Antonelli je savršeno iskoristio zavjetrinu i dodatnu snagu motora na Hangar pravcu te je prestigao Hamiltona, preuzevši vodstvo koje više nije ispuštao do kraja utrke. Jednom kada se našao na čelu, mladi Talijan počeo je graditi prednost, ostavivši Hamiltona da se bori s gumama.

Drama za posljednji bod

Do kraja utrke, Antonelli je sigurno priveo posao kraju i prošao ciljem kao pobjednik s 2,7 sekundi prednosti. Iza njega, Lando Norris uspio je osigurati treće mjesto i posljednju stepenicu pobjedničkog postolja. Ipak, najveća drama viđena je u borbi za posljednji bod. Liam Lawson (Racing Bulls) i Isack Hadjar (Red Bull) vodili su žestoku bitku za osmo mjesto. Njihov dvoboj umalo je završio sudarom u 16. krugu, a borba se nastavila i u posljednjem, 17. krugu. Na kraju je Lawson bio uspješniji i osvojio vrijedan bod. Bodove su još osvojili Russell, Leclerc, Verstappen i Piastri.