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Sprint utrka Velike nagrade Velike Britanije

Sprint utrka Velike nagrade Velike Britanije
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Foto: HOCH ZWEI/imago sportfotodienst/Profimedia

Sprint utrku Velike nagrade Velike Britanije gledajte od 13.00 sati na RTL 2 i platfomi Voyo

4.7.2026.
11:49
M.G.
HOCH ZWEI/imago sportfotodienst/Profimedia
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Sprint utrka za Veliku nagradu Velike Britanije vozi se u subotu od 13.00 sati, a s najbolje startne pozicije kreće domaći junak Lewis Hamilton, koji je bio brži za tek 11 tisućinki od Kimija Antonellija. Ta nevjerojatno mala razlika jamči žestoku borbu od samog početka, a prijenos možete pratiti na kanalu RTL 2 te platformi VOYO.

 

Sprint utrka počinje u 13.00 sati

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