Sprint utrka Velike nagrade Velike Britanije

Sprint utrka za Veliku nagradu Velike Britanije vozi se u subotu od 13.00 sati, a s najbolje startne pozicije kreće domaći junak Lewis Hamilton, koji je bio brži za tek 11 tisućinki od Kimija Antonellija. Ta nevjerojatno mala razlika jamči žestoku borbu od samog početka, a prijenos možete pratiti na kanalu RTL 2 te platformi VOYO.

Sprint utrka počinje u 13.00 sati