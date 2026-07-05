Evo kad i gdje možete gledati četvrtu epizodu Planet Formula

Portal Net.hr donosi četvrtu epizodu svog post race podcasta Planet Formula, koji se UŽIVO emitira odmah nakon Velike nagrade Velike Britanije (počinje u 16:00). Nakon što padne kockasta zastava, slijedi analiza svih ključnih trenutaka utrke, uz osvrt na najvažnije priče iz svijeta Formule 1.

U studiju će vas dočekati Paola Markek, Ivan Peović, Marko Špoljar i Silvijo Maksan, koji će secirati događanja sa Silverstonea – od borbe za pobjedu i ključnih strateških odluka do poteza koji su obilježili vikend. Osim analize Velike nagrade Velike Britanije, razgovarat će i o svim aktualnostima koje trenutačno tresu svijet Formule 1.

Planet Formulu gledajte na portalu Net.hr, YouTube kanalu Net.hr-a te na društvenim mrežama portala Net,hr, odmah po završetku utrke na glavnom kalanu RTL-a i platformi Voyo. Ako želite čuti stručnu analizu, zanimljive rasprave i komentare bez zadrške, ne propustite četvrtu epizodu Planet Formula post race podcasta.