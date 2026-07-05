Evo kad i gdje možete gledati četvrtu epizodu Planet Formula
Četvrtu epizodu podcasta portala Net.hr Planet Formula gledajte odmah nakon Velike nagrade Velike Britanije
Portal Net.hr donosi četvrtu epizodu svog post race podcasta Planet Formula, koji se UŽIVO emitira odmah nakon Velike nagrade Velike Britanije (počinje u 16:00). Nakon što padne kockasta zastava, slijedi analiza svih ključnih trenutaka utrke, uz osvrt na najvažnije priče iz svijeta Formule 1.
U studiju će vas dočekati Paola Markek, Ivan Peović, Marko Špoljar i Silvijo Maksan, koji će secirati događanja sa Silverstonea – od borbe za pobjedu i ključnih strateških odluka do poteza koji su obilježili vikend. Osim analize Velike nagrade Velike Britanije, razgovarat će i o svim aktualnostima koje trenutačno tresu svijet Formule 1.
Planet Formulu gledajte na portalu Net.hr, YouTube kanalu Net.hr-a te na društvenim mrežama portala Net,hr, odmah po završetku utrke na glavnom kalanu RTL-a i platformi Voyo. Ako želite čuti stručnu analizu, zanimljive rasprave i komentare bez zadrške, ne propustite četvrtu epizodu Planet Formula post race podcasta.