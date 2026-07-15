Šef Mercedesa želi da priče oko fenomenalnog Antonellija stanu: 'Pustite ga da raste'

Fenomenalni tinejdžer Kimi Antonelli iz utrke u utrku potvrđuje svoj talent zbog kojeg ga mnogi već sada vide kao budućeg velikana. Neki su otišli toliko daleko da su Antonellija počeli uspoređivati i s velikanima poput Ayrtona Senne, a to se nije svidjelo njegovu šefu Totu Wolffu.

"Ne uspoređujte ga sa Sennom", rekao je Wolff pa nastavio: "Znali smo da mu je potrebna godina kako bi se prilagodio i razvijao jer je Formula 1 potpuno drukčiji svijet u odnosu na juniorske kategorije. Morao se naviknuti na Formulu 1, ali i naučiti kako se nositi s obvezama prema sponzorima i medijima", rekao je prvi čovjek Mercedesa.

Prema njegovim riječima, cilj momčadi od samog početka bio je da Antonelli napravi veliki iskorak upravo u drugoj sezoni.

"Cilj je uvijek bio da napreduje u drugoj sezoni i upravo je to učinio. Vozi na iznimno visokoj razini i ostvaruje nevjerojatne rezultate, a u ovom trenutku premašuje i naša najoptimističnija očekivanja, no ne smije biti zadovoljan onime što je dosad postigao. Sada ga svi uzdižu, ali ja uvijek tražim da ostanemo smireni. Ne možemo ga uspoređivati s Ayrtonom Sennom, koji je osvojio tri svjetska naslova i jedan je od najvećih vozača u povijesti", rekao je Wolff pa zaključio:

"Kimi je pobijedio u pet utrka. Pustite ga da raste." zaključio je šef Mercedesa.