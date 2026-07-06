Šef Mercedesa ponovno otvorio rane Abu Dhabija: 'Volio bih da su tada vrijedila ista pravila'

Velika nagrada Velike Britanije još je jednom opravdala status jednog od najuzbudljivijih događaja u kalendaru Formule 1. Silverstone je ponudio sve ono zbog čega ga vozači i navijači obožavaju, pretjecanja, različite strategije, neizvjesne dvoboje i brojne incidente. Iako je Charles Leclerc stigao do uvjerljive pobjede bez većih prijetnji u završnici, prava drama odvijala se iza njega.

Monegažanin je tijekom većeg dijela utrke kontrolirao tempo i nije dopuštao konkurenciji da ozbiljnije ugrozi njegovo vodstvo. No, borba za preostala mjesta na postolju bila je potpuno drukčija priča. George Russell, Lewis Hamilton i Max Verstappen vodili su iscrpljujuću bitku, koja je trajala gotovo do samoga kraja, sve dok Verstappen nije izletio sa staze i završio u zaštitnoj ogradi. Njegovo odustajanje izazvalo je izlazak sigurnosnog automobila, čime je odlučen i konačni rasplet utrke.

Utrka je završila iza sigurnosnog automobila, što je razočaralo velik dio gledatelja na prepunim tribinama Silverstonea. Dodatnu zabunu izazvala je poruka na službenim ekranima za mjerenje vremena na kojoj se nakratko pojavila obavijest da se sigurnosni automobil povlači sa staze.

Brojni navijači očekivali su posljednji krug utrkivanja, no do toga nije došlo. FIA je nakon utrke pojasnila da je riječ o softverskoj pogrešci te da je poruka greškom prikazana. Istaknuto je kako je cijeli postupak proveden u skladu sa sportskim pravilnikom.

Prema važećim pravilima, nakon što se zaostalim vozačima dopusti vraćanje u isti krug sa sigurnosnim automobilom, mora proći još jedan puni krug prije njegova povlačenja. Budući da za novi natjecateljski krug više nije bilo vremena, utrka je završena pod neutralizacijom.

Današnja procedura rezultat je promjena uvedenih nakon kontroverznog završetka Velike nagrade Abu Dhabija 2021., kada je tadašnji direktor utrke Michael Masi dopustio samo dijelu zaostalih vozača da obiđu sigurnosni automobil prije završnog kruga, što je izazvalo jednu od najvećih kontroverzi u povijesti Formule 1.

Upravo zbog tog slučaja FIA je pooštrila pravila kako bi se izbjegle različite interpretacije u završnicama utrka.

Šef Mercedesa Toto Wolff priznao je kako bi završni obračun između Lewisa Hamiltona, George Russella i Charlesa Leclerca zasigurno bio atraktivan za gledatelje, no smatra da je najvažnije da su pravila dosljedno primijenjena.

"Volio bih da su ovakva pravila vrijedila 2021. godine. Tada je to bilo puno važnije", rekao je Wolff kroz osmijeh.

Dodao je kako bi navijači sigurno uživali u posljednjem krugu s Hamiltonom na svježim gumama u lovu na Leclerca, ali je naglasio da sport mora imati prednost nad spektaklom.

"Ponekad završnica neće biti najuzbudljivija. No Formula 1 je prije svega sport. Predstava proizlazi iz sporta, a ne obrnuto. Zato mislim da je FIA donijela ispravnu odluku."

Završetak utrke pod sigurnosnim automobilom posebno je odgovarao Georgeu Russellu, koji je tako stigao do drugog mjesta i osvojio vrijednih 18 bodova za Mercedes.

Za razliku od Ferrarija, koji je Hamiltona u završnici pozvao po svježe gume u nadi za napad/obranu, Mercedes je odlučio ostaviti Russella na stazi i sačuvati poziciju.

Britanac smatra da bi bilo pogrešno mijenjati pravila samo zato što se utrka bliži kraju.

"Naravno da nitko ne voli kada utrka završi iza sigurnosnog automobila. Ali svi se sjećamo Abu Dhabija 2021. Pravila moraju biti jednaka bez obzira radi li se o petom ili posljednjem krugu utrke", poručio je Russell.

Iako su mnogi priželjkivali dramatičan rasplet u posljednjem krugu, Silverstone je i bez toga još jednom dokazao zašto se smatra jednom od najboljih staza u svijetu Formule 1. Leclerc je upisao vrijednu pobjedu, Mercedes osvojio važan rezultat, a rasprava o završecima utrka pod sigurnosnim automobilom ponovno se našla u središtu pozornosti.