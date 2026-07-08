Pogledajte s kim je Antonelli gledao Sinnera u Wimbledonu: 'Dao bi ruku da s njim pratim meč'

Mercedesov vozač Formule 1, vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli, plijenio je pažnju na Wimbledonu samo 24 sata nakon Velike nagrade Velike Britanije.

Aktualni vodeći vozač prvenstva posjetio je u ponedjeljak All England Club, gdje je na središnjem terenu podržavao Jannika Sinnera i to u društvu teniske legende Rogera Federera, javlja Yahoo.com.

Samo dvadeset i četiri sata nakon što je grmljavina motora na Silverstoneu utihnula, ostavivši ga s gorkim okusom razočaranja, Kimi Antonelli pronašao je utočište u sasvim drugačijoj vrsti hrama brzine i preciznosti, ali sportu kojeg voli. Na svetoj travi središnjeg terena All England Cluba Kimi Antonelli je sjeo u prestižnu Kraljevsku ložu, no nije bio sam.

Pored njega, u rijetkom susretu dviju sportskih epoha, sjedio je Roger Federer, osmerostruki kralj Wimbledona i teniska ikona. Njihov susret, ispunjen smijehom i neočekivanim sportskim savjetima, postao je jedan od najupečatljivijih trenutaka turnira, nudeći fascinantan uvid u svijet vrhunskih sportaša daleko od borilišta koja su ih proslavila.

"Moji se svjetovi sudaraju. Stvarno mi je drago vidjeti kako Kimi postaje ljubitelj tenisa. Već sam primijetio da redovito podržava Sinnera s tribina i putem Instagrama“, napisao je jedan obožavatelj na Redditu.

"Živi najbolji život… Dao bih prijateljevu lijevu ruku da gledam Wimbledon s Federerom“, objavio je drugi, dok je treći dodao:

"Kakav život ima trenutno. Na Wimbledonu sjedi pokraj jedne od najvećih legendi samog sporta!“

Antonellijev dolazak u London uslijedio je neposredno nakon jednog od najfrustrirajućih vikenda u njegovoj mladoj karijeri. Na Veliku nagradu Velike Britanije stigao je s ciljem da poveća svoju prednost u ukupnom poretku, a sve je isprva izgledalo kao scenarij iz snova. Mladi Talijan je u subotnjoj sprint utrci, startavši s drugog mjesta odmah iza sedmerostrukog prvaka Lewisa Hamiltona, pokazao zrelost i brzinu te odnio pobjedu. Taj je trijumf bio samo uvertira za ono što je uslijedilo kasnije tog dana, kada je osigurao pole position za glavnu nedjeljnu utrku.

Iako je na startu izgubio vodstvo od Charlesa Leclerca iz Ferrarija, Antonelli je vozio strpljivo i činilo se da ima tempo za borbu za pobjedu. No, tada se dogodila katastrofa. Otpao mu je štitnik kotača, što je uzrokovalo ozbiljne probleme s upravljanjem. Odjednom se Mercedesov bolid pretvorio u neukrotivu zvijer, a Antonelli se nadljudskim naporima borio samo da ga zadrži na stazi. Njegova borba s bolidom bila je uzaludna; na koncu je klasificiran kao petnaesti, a dodatna kazna od pet sekundi zbog prelaska granica staze samo je dodala sol na ranu.

"Nije način na koji sam želio da ovaj vikend završi", napisao je vozač Mercedesa na Instagramu nakon utrke. "Bio sam jako zadovoljan svojim tempom i pokušavao sam doći do prvog mjesta, sve dok bolid nije imao problem i postao težak za vožnju. Pokušavao sam do samog kraja osvojiti taj jedan bod i izbjeći odustajanje. Kakva šteta što smo na kraju dobili tu kaznu. Dani poput ovih čine da vatra gori još jače i čine me gladnijim za uspjehom u sljedećoj utrci."

Neočekivani susret u Kraljevskoj loži

Dan kasnije, sav bijes i frustracija sa Silverstonea kao da su isparili pod londonskim suncem. Odjeven elegantno, Antonelli je izgledao opušteno dok je zauzimao svoje mjesto u Kraljevskoj loži kako bi podržao sunarodnjaka Jannika Sinnera. Pored njega sjedio je Roger Federer, odjeven u svoje prepoznatljivo smeđe odijelo, čovjek čije je ime sinonim za Wimbledon. Otkako se povukao 2022. godine, Federer je postao redovit gost, no njegova pojava i dalje izaziva strahopoštovanje. On nije samo gledatelj; on je dio liturgije turnira, poput bijelih uniformi ili jagoda sa šlagom.

Ono što je razgovor učinilo još posebnijim bio je njegov sadržaj. Daleko od formalnosti, dvojac je vodio zaigranu raspravu o zamjeni uloga. Federer, legenda jednog sporta, prvi je uputio izazov zvijezdi drugog. "Trebali bismo zajedno otići na karting", predložio je Švicarac.

Antonelli je sa smiješkom prihvatio i odmah uzvratio protuprijedlogom:

"A mi ćemo igrati tenis, i ti ćeš me naučiti kako udariti jednoručni bekhend. Teži je od dvoručnog, ali sviđa mi se tvoj stil."

Bivši svjetski broj jedan prihvatio je izazov, pa čak i udijelio nekoliko savjeta.

"Jednoručni bekhend je kombinacija snage i kontrole, ali s opuštenom rukom. Pokazat ću ti", objasnio je Federer, a zatim u šali dodao:

"A onda možeš pitati Sinnera za dvoručni bekhend." Taj kratki, simpatični dijalog savršeno je sažeo atmosferu dana - opušteno druženje dviju ikona koje dijele uzajamno poštovanje.

Zvijezda u usponu pod Mercedesovim okriljem

Za one koji manje prate automobilizam, Antonellijeva prisutnost u tako elitnom društvu možda je iznenađenje, ali u svijetu Formule 1, on je već etablirana sila. Andrea Kimi Antonelli, kako mu je puno ime, produkt je hvaljenog Mercedesovog juniorskog programa, kojem se pridružio 2019. godine.

Taj program, koji je iznjedrio vozače poput Georgea Russella, smatra se jednim od najprestižnijih na svijetu.

"Iskreno, ne bih bio ovdje danas bez podrške s vrha, od Tota, Gwena i mnogih ljudi u timu koji su me podržavali", izjavio je jednom prilikom Russell, ističući važnost programa.

Sam Antonelli je potvrdio koliko mu je ta podrška značila. "Biti dio juniorskog programa je nevjerojatna prilika... Pružio mi je ogromnu podršku na stazi i izvan nje. Imao sam sve što mi je bilo potrebno za razvoj i napredak." Njegov uspon bio je strelovit. Nakon dominacije u kartingu, osvajao je prvenstva u Formuli 4, a zatim je 2024. godine preskočio Formulu 3 i odmah uskočio u Formulu 2, gdje je impresivnim vožnjama osigurao promociju u Mercedesov F1 tim.

Njegova debitantska sezona bila je spektakularna. Postao je najmlađi vozač koji je startao s prve pozicije u bilo kojem formatu F1 utrke (sprint u Miamiju) i treći najmlađi osvajač postolja u povijesti sporta. Sezonu je završio na sedmom mjestu u poretku vozača sa 150 bodova, što je potvrdilo odluku tima da ga zadrži uz Georgea Russella i za 2026. godinu.

"George i Kimi su se pokazali kao snažan par i uzbuđeni smo što nastavljamo naše zajedničko putovanje", izjavio je šef tima Toto Wolff.

Federerova aura i talijanska veza

Dok je Antonelli predstavljao budućnost, Federerova prisutnost bila je snažan podsjetnik na veličanstvenu prošlost. Talijanska tenisačica Jasmine Paolini, koja je igrala meč osmine finala protiv Alexandre Eale dok su je velikani promatrali, kasnije je priznala koliko joj je to bilo teško. "On je moj idol", rekla je Paolini o Federeru. "Tijekom meča sam si govorila: 'Molim te, ostani koncentrirana, ostani koncentrirana. Ne razmišljaj o tome da je on ovdje'."

Nakon pobjede, Paolini je imala priliku upoznati i svog drugog slavnog sunarodnjaka. "Upoznala sam Kimija poslije meča. U posljednje vrijeme ga puno pratim. Postajem obožavateljica Formule 1. Čini se kao stvarno drag i prizemljen dečko." Njezine riječi samo su potvrdile sliku o mladom vozaču koji, unatoč vrtoglavom uspjehu, čvrsto stoji na zemlji.

Tog dana, dok je sunce zalazilo nad All England Clubom, prizor Federera i Antonellija ostao je urezan u sjećanje. Bio je to više od susreta dviju sportskih zvijezda. Bio je to trenutak predaha, uzajamnog divljenja i podsjetnik da čak i najveći šampioni, bili oni s reketom ili volanom u rukama, cijene priliku da jednostavno uživaju u ljepoti sporta. Kasno navečer, kada su se tribine ispraznile, kamere su uhvatile Federera kako sjedi sam u Kraljevskoj loži, promatrajući posljednji meč dana. Tihi kralj na svom dvoru, dok se mladi pretendent na prijestolje drugog sporta, osnažen novom inspiracijom, već pripremao za sljedeću bitku.