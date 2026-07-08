Treba li Antonelli biti kažnjen zbog 'hrabrog' poteza? 'Doveo je u opasnost sebe i ostale'

Ferrari je prošle nedjelje 16. put u povijesti pobijedio na Velikoj nagradi Velike Britanije Formule 1, na kultnom Silverstoneu, čime je zapečatio priču o sjajnoj formi i uključivanju u utrku za naslov prvaka svijeta s Mercedesovim asevima Kimijem Antonellijem i Georgeom Russelom. Charles Leclerc osvojio je utrku i za njega je to bila 9. pobjeda u karijeri. Drugi je bio George Russell, dok je kroz ciljnu ravninu velikom brzinom ušao Lewis Hamilton, također iz Ferrarija.

U četvrtoj epizodi podcasta portala Net.hr Planet Formula, naši stručni komentatori Paola Markek, Marko Špoljar i Ivan Peović, secirali su uzbudljivu i kontroverzama ispunjenu Veliku nagradu Velike Britanije. Od misterioznog izlijetanja Maxa Verstappena, preko (ne)dosljednosti sudačkih odluka, do forme Ferrarija i strateških borbi, analiza sa Silverstonea otkrila je duboke podjele i ključne trendove u prvenstvu...

Je li Antonelli zaslužio kaznu?

Je li Antonelli zaslužio kaznu zbog vožnje u nesigurnom stanju?"

Ivan Peović:

"Smatram da je zaslužio kaznu s obzirom da smo u Miamiju vidjeli da je Charles Leclerc dobio kaznu zbog vožnje u nesigurnom stanju. To je kao da bolid ima očit problem, a vi nastavljate i dalje voziti. Zapravo nema te konzistentnosti u osuđivanju."

Paola Markek:

"Mislim, očigledno da se to nastavlja. Apsolutno nesigurni uvjeti. Slažem se, već smo imali u povijesti isti problem, imali smo iste kazne za druge vozače... Sad će ljudi reći 'on je hrabar, on je nastavio voziti dalje bez obzira na stanje u bolidu', da, ali nije nužno morao predstaviti na taj način opasnost za sebe, za svoj tim i za sve oko sebe."

Misterij Verstappenovog izlijetanja

Marko Špoljar:

"Ja sam, kad sam to vidio, pomislio da se aktivna aerodinamika, odnosno stražnje krilo, nije zatvorilo na vrijeme kada je on kočio. U ovom trenutku ne znamo je li on napravio vozačku grešku ili se krilo zatvorilo prekasno. Očito je da je izgubio zadnji kraj i vrlo je slično izlijetanje kao što je izletio u zadnjem krugu kvalifikacija u Spielbergu, gdje sam UŽIVO pratio utrku."

Paola Markek:

"Naučili smo da i da pogriješi Max Verstappen, on nije pogriješio... Nije zato što je jedan set pravila za vozače kao što su Hamilton i Verstappen, a drugi set pravila i za sve ostale. To je to. To se zna. I da je danas bila njegova vozačka greška, Red Bull će uvijek ići pod dlaku ako ga to ostavi kod njih. Uvijek."

Ferrarijeva kohezija i Mercedesova kocka

Dok se Red Bull bori s pouzdanošću, a Mercedes ima očitih problema sa stabilnošću svog bolida, Ferrari se prometnuo u najstabilniju momčad na gridu. Paola Markek uvjerena je u njihov potencijal.

Paola Markek:

"Ja mislim da imamo momčad da osvoji konstruktorski naslov. Mi nismo tako daleko. Mislim da Ferrari u ovom slučaju jače grize. Imamo jaču momčad, imamo dva posložena vozača i očito imamo dobar bolid."

S druge strane, Ferrari je za vrijeme sigurnosnog automobila donio hrabru, ali i riskantnu odluku da Lewisa Hamiltona pozove u boks.

Paola Markek:

"Ja mislim da je odluka bila dobra jer se računalo da će bolid biti maknut sa staze jako brzo. Imali smo četiri kruga. Svaka normalna momčad bi zaključila: 'ajmo probati za zadnji tren zamijeniti gume, staviti neke friške gume".

Tri stvari koje smo naučili na Silverstoneu

Na kraju analize, stručnjaci su saželi ključne spoznaje s britanske utrke.

"Prvo, da je Mercedesov bolid nestabila i to je sad potvrđena stvar. Drugo, rekla bih da imamo sigurnu Ferrari momčad, koja je koherentna i ide naprijed. Naučili smo da Max ima momčadskog kolegu koji mu može dati papra. Daniel Ricciardo pokazuje da je jako solidan. U kvalifikacijama ne zaostaje puno za Maxom i poboljšava se... I zadnje što smo naučili jest da je Ferrari definitivno spreman za napad na prvo mjesto. Ova utrka je to potvrdila."

Utrka na Silverstoneu nije donijela samo pobjednike i poražene, već je i produbila narative koji će oblikovati ostatak sezone. S Ferrarijem u naletu, Red Bullom koji pokazuje znakove tehničke ranjivosti i Mercedesom koji se bori s pouzdanošću, prvenstvo je daleko od odlučenog, a sljedeće utrke u Mađarskoj i Belgiji donijet će nove odgovore.

Cijelu 4. epizodu podcasta portala Net.hr Planet Formula pogledajte u priloženom videu gore.