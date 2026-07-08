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Novak Đoković otkrio kako je došao do velike pobjede i polufinala Wimbledona

Novak Đoković otkrio kako je došao do velike pobjede i polufinala Wimbledona
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Foto: profimedia

Meč je trajao čak pet sati i 15 minuta što je najduži četvrtfinalni meč u povijesti Wimbledona

8.7.2026.
1:53
Sportski.net
profimedia
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Novak Đoković, 39-godišnji srpski tenisač, izborio je plasman u polufinale Wimbledona nakon teške četvrtfinalne pobjede protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea od 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6 (10-4).

Meč je trajao čak pet sati i 15 minuta što je najduži četvrtfinalni meč u povijesti Wimbledona. Novak je ostvario još jednu pobjedu za povijest, a ovo mu je bila 107. na Wimbledonu. "Zbog ovoga igram tenis", rekao je Đoković nakon pobjede. Na pitanje kako je uspio ovako nešto, Novak je rekao: "Uz reket i mnogo srca", a onda nastavio. "I, naravno, uz mnogo borbe sa živcima i ogromnom tenzijom koju osjećate u ovakvim mečevima", rekao je Novak i dalje nastavio.

"Na kraju je zaista moglo otići na bilo koju stranu. Mislim da je rezultat praktično sve vrijeme bio izjednačen. To je najbolji pokazatelj kakav je ovo meč bio. Mislim da je i super tie-break u petom setu bio potpuno otvoren. Što da kažem? Upravo zbog ovakvih trenutaka i dalje igram tenis. To je sigurno“, kazao je 24-ostruki osvajač grand slama. 

"Volio bih da je ovo bilo finale, pa da ne moram razmišljati kako će mi se tijelo osjećati sutra. Ali sretan sam, sretan sam što sam pobijedio. Naravno da ovakva pobjeda ima posebnu težinu, posebno u ovoj fazi moje karijere i pred mojom obitelji. Djeci sam poslije četvrtog seta rekao da idu na spavanje, ali nisu me poslušali.

I drago mi je što su ostali, jer je ovo, iskreno, jedan od najboljih mečeva kojih sam bio dio na ovom terenu tijekom karijere“, izjavio je najtrofejniji tenisač svih vremena i onda se okrenuo prema domaćinu: "Oprostite, koje je bilo pitanje? Hajdemo biti kratki, prijatelju, više nemam energije“.

Domaćin mu je nabrojao sve što ne postigao na All England Clubu

"Odlično zvuči to što sam stigao do osmog uzastopnog polufinala Wimbledona, ukupno 15. polufinala na Wimbledonu i 55. grand slam polufinala. Lijepo je to, ali za mene je ovo samo još jedno polufinale. Sve te brojke i statistiku gledat ću kada završim karijeru“, rekao je Đoković, koji će imati dva dana odmora i pozdravio se riječima: "Trenutno me zanima samo posao. Moram se oporaviti, još sam na turniru i za nekoliko dana me čeka najbolji tenisač svijeta“, zaključio je Novak koji će igrati u petak protiv Jannika Sinnera za finale Wimbledona.

Novak đokovićWimbledonFelix Auger-aliassimeJannik Sinner
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