Od čega je ovaj čovjek? Đoković izborio novo polufinale nakon povijesno dugog meča

Novak Đoković, 39-godišnji srpski tenisač, izborio je plasman u polufinale Wimbledona nakon teške četvrtfinalne pobjede protiv Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea od 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6 (10-4).

Meč je trajao čak pet sati i 15 minuta što je najduži četvrtfinalni meč u povijesti Wimbledona.

U polufinalu će Đoković, kao i prošle godine, igrati protiv prvog tenisača na svijetu Jannika Sinnera. Talijan je prošle godine pobijedio, a potom je i osvojio Wimbledon.

U prvom setu svaki je tenisač čvrsto držao svoj servis pa se o pobjedniku prve dionice odlučivalo u tie-breaku. U njemu je Auger-Aliassime propustio tri set lopte, a Đoković je poveo 1-0 u setovima.

Izgubljeni set na takav način nije uzdrmao kanadskog tenisača kojem je jedan break u drugom setu donio izjednačenje u setovima na 1-1, ali je potom Đoković uzvratio na isti način. Jedno oduzimanje početnog udarca suparniku donijelo mu je 6-3 u trećem setu.

Na tragu toga je Đoković četvrti set otvorio breakom, ali je Kanađanin brzo uzvratio čime je do kraja seta nastavljena posve ravnopravna i žestoka borba. Prvu šansu za 2-2 u setovima Kanađanin je propustio kod vodstva 6-5 kada je došao do 0-30 na servis suparnika. No, ostao je Auger-Aliassime miran u tie-breaku kojeg je dobio sa 7-4 čime je nastavljena drama na središnjem terenu All England Cluba.

Na startu petog seta Đoković je propustio tri break prilike, što su bile jedine break šanse u odlučujućoj dionici. Krajnje napeti meč doživio je svoj vrhunac u tie-breaku u kojem je Đoković imao stalnu prednost. Ključni je iskorak prema pobjedi Đoković napravio kada je od 4-3 pobjegao na 7-3 i Kanađanin se više nije mogao vratiti.

U karijeri su Sinner i Đoković odigrali 11 mečeva te Sinner vodi 6-5. Posljednji meč je dobio Đoković, ove godine u polufinalu Australian Opena, ali je talijanski igrač prije toga dobio čak pet dvoboja u nizu protiv Đokovića.

U preostala dva četvrtfinala se sastaju Alexander Zverev - Taylor Fritz i Flavio Cobolli - Arthur Ferry.