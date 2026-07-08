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LOŠ GUBITNIK /

Riječi egipatskog izbornika nakon ispadanja od Argentine će odjeknuti

Riječi egipatskog izbornika nakon ispadanja od Argentine će odjeknuti
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Foto: Buda Mendes/Getty images/Profimedia

'Nije ovdje bilo poštene igre. Nije nam dosuđen jedanaesterac'

8.7.2026.
1:20
Hina
Buda Mendes/Getty images/Profimedia
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Vjerojatno su htjeli da Argentina i njihov Lionel Messi ostanu i dalje na Svjetskom prvenstvu, žestoko je poraz u osmini finala svog Egipta od 2-3 komentirao izbornik Hossam Hassan.

„Bili smo u svemu bolji od svjetskih prvaka, ali Argentina je imala podršku na svim razinama. U nogometu postoje ponekad vanjski utjecaji, a ova je utakmica bila taj primjer. Željelo se zadržati svjetske prvake i dalje u igri. Čini mi se i vidio sam da je pritisak Argentinaca na ovakav kraj i ovaj rezultat bio golem. Danas smo mi skupo platili takav odnos snaga“, rekao je izbornik Egipta.

Njegova je momčad vodila 2-0 do 79. minute, ali je tada krenuo preokret. Argentina je četvrtfinale izborila golom Enza Fernandeza u 92. minuti.

„Nije ovdje bilo poštene igre. Nije nam dosuđen jedanaesterac. Zašto nam je poništen pogodak? Je li to netko, je li to VAR provjeravao? Život je nepravedan, a očito je i sport nepravedan. Sucu sam rekao da to što radi je nepošteno. Pitao sam ga skriva li nešto. Što vam još mogu reći? Da, nema šanse da više pogledam i jednu minutu na ovom Svjetskom prvenstvu“, završio je 59-godišnji Hassan.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Egipatska Nogometna ReprezentacijaArgentinska Nogometna Reprezentacija
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