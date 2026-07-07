Enzo Fernandez: 'Ovakav gol sam čekao četiri godine, hvala Bogu!'

Aktualni svjetski prvaci, nogometaši Argentine, ostvarili su plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva poslije dramatične pobjede protiv Egipta u Atlanti od 3-2 (0-1).

Do 79. minute Egipat je vodio 2-0 i imao je otvoreni put prema velikom iznenađenju i prema četvrtfinalu. No, Argentinci su kreirali nevjerojatni preokret u završnici te su po prvi puta u povijesti na svjetskim prvenstvima pobijedili nakon što su gubili na poluvremenu.

Argentinske drame, s pozitivnim krajem, u nokaut fazi na ovom se prvenstvu time nastavljaju. U šesnaestini finala su Argentinci pobijedili Zelenortsku Republiku nakon produžetaka.

Egipat je poveo u 15. minuti golom Yassera Ibrahima, dok je samo šest minuta kasnije Argentina propustila idealnu šansu za izjednačenje. Lionel Messi je namjestio loptu na bijelu točku, ali je njegov udarac obranio egipatski vratar Shobeir. Egipćani su prednost povećali u 67. minuti kada je Mostafa Ziko bio strijelac za 2-0.

U završnici susreta Argentina je izvela nevjerojatni preokret. Prvo je Cristian Romero smanjio u 79., dok je pet minuta kasnije Messi pogodio pod gredu za 2-2. Trenutak odluke ovog dvoboja osmine finala dogodio se u 92. minuti, a gol za 3-2 Argentine postigao je Enzo Fernandez.

Argentina će svoj četvrtfinalni meč odigrati u noći sa subote na nedjelju, u 3 sata po srednjeeuropskom vremenu u Kansas Cityju. Suparnik će biti pobjednik posljednjeg ogleda osmine finala u kojem se sastaju Švicarska - Kolumbija.

Lionel Scaloni, izbornik Argentine:

„Ne mogu gledati, ne mogu govoriti. Trenutačno sam nevjerojatno emotivan. Kakvu samo skupinu igrača imamo. To je to. Moram ići.

Enzo Fernandez, strijelac trećeg gola Argentine:

„Iskreno, hvala Bogu. Imam čast što mogu doživjeti ovakve trenutke. Čeznuo sam za ovim pogotkom, čekao sam ga toliko dugo. Četiri godine sam čekao na ovakav gol. Moram istaknuti svoje suigrače, to je fenomenalna skupina. Nikada ne odustajemo bez obzira na sve poteškoće. Uvijek smo zajedno. Hvala svim našim navijačima i svim Argentincima. Ponosni smo. Napravili smo još jedan korak dalje“.

Mostafa Shobeir, vratar Egipta:

„Valjda nam nije bilo suđeno pobijediti. Vidjeli ste koliko smo bili blizu. Sitnice su nam nedostajale. Pobjeda je bila nadohvat ruke, ali ispustili smo je. Razočarani smo“.