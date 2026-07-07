Messi i ekipa ne žele novu dramu: Argentina protiv Egipta za ulazak u četvrtfinale SP-a

Argentina i Egipat u Atlanti igraju predzadnji par osmine finala Svjetskog prvenstva.

SP, osmina finala 0 Argentina : 0 Egipat

ARGENTINA:

EGIPAT:

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Aktualni svjetski prvaci su tek nakon produžetaka izbacili Zelenortske Otoke, a Egipat je nakon drame raspucavanja s bijele točke izbacio Australiju.

Pobjednik ovog susreta čeka boljeg iz utakmice Švicarske i Kolumbije za kompletiranje svih parova četvrtfinala.

Glavni sudac je Francois Letexier iz Francuske.