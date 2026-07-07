FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OKRŠAJ U ATLANTI /

Messi i ekipa ne žele novu dramu: Argentina protiv Egipta za ulazak u četvrtfinale SP-a

Messi i ekipa ne žele novu dramu: Argentina protiv Egipta za ulazak u četvrtfinale SP-a
×
Foto: Chris Arjoon/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia

Tijek utakmice osmine finala SP-a Argentina - Egipat pratite UŽIVO na portalu Net.hr

7.7.2026.
16:24
Sportski.net
Chris Arjoon/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Argentina i Egipat u Atlanti igraju predzadnji par osmine finala Svjetskog prvenstva

SP, osmina finala
07. 07. 2026.
18:00
0
Argentina
 
:
0
Egipat
 

ARGENTINA: 

EGIPAT: 

Cup tree provided by Sofascore

Aktualni svjetski prvaci su tek nakon produžetaka izbacili Zelenortske Otoke, a Egipat je nakon drame raspucavanja s bijele točke izbacio Australiju. 

Pobjednik ovog susreta čeka boljeg iz utakmice Švicarske i Kolumbije za kompletiranje svih parova četvrtfinala. 

Glavni sudac je Francois Letexier iz Francuske. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.UživoArgentinaEgipat
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike