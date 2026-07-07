OKRŠAJ U ATLANTI /
Messi i ekipa ne žele novu dramu: Argentina protiv Egipta za ulazak u četvrtfinale SP-a
Tijek utakmice osmine finala SP-a Argentina - Egipat pratite UŽIVO na portalu Net.hr
Argentina i Egipat u Atlanti igraju predzadnji par osmine finala Svjetskog prvenstva.
ARGENTINA:
EGIPAT:
Aktualni svjetski prvaci su tek nakon produžetaka izbacili Zelenortske Otoke, a Egipat je nakon drame raspucavanja s bijele točke izbacio Australiju.
Pobjednik ovog susreta čeka boljeg iz utakmice Švicarske i Kolumbije za kompletiranje svih parova četvrtfinala.
Glavni sudac je Francois Letexier iz Francuske.