Poznati su svi parovi četvrtfinala Svjetskog prvenstva: Čeka nas spektakl

Nakon što smo u utorak, bolje reći u utorak i srijedu odradili posljednje dvije utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva i dobili posljednji četvrtfinalni par, sada znam što nas čeka u posljednjih osam.

Nogometaši Argentine, aktualni svjetski prvaci, čudesnim su preokretom izborili prolaz u četvrtfinale Svjetskog prvenstva, svladali su Egipat u Atlanti s 3-2 (0-1) premda su gubili 0-2 do 79. minute.

Muke u nokaut fazi za Argentinu se nastavljaju, ali i drugi put sa sretnim krajem. U šesnaestini finala Argentina je s 3-2 pobijedila Zelenortsku Republiku nakon produžetaka, a ovaj put je nadjačala Egipat istim rezultatom iako je gubila 0-2.

U drugoj utakmici dana, pobjednika su odlučili jedanaesterci. Reprezentativci Švicarske su u Vancouveru nadjačali Kolumbiju s 4-3 nakon tih jedanaesteraca. Mreže su mirovale tijekom 90 minuta, kao i u dodatnih trideset minuta, a Švicarska je time osigurala četvrtfinalni dvoboj protiv svjetskih prvaka Argentinaca.

Kod izvođenja jedanaesteraca za Švicarce su pogađali Xhaka, Amdouni, Itten i za pobjedu Vargas, a jedino je Akanji gađao visoko preko vrata. Kod Kolumbije su bili precizni Quintero, Campaz i Diaz. Sanchez je pogodio gredu, dok je udarac Cucha Hernandeza sjajno obranio švicarski golman Kobel.

Sada znamo sve parove četvrtfinala.

Četvrtak, 9. srpnja, 22:00 – Francuska - Maroko

Petak, 10. srpnja, 21:00 – Španjolska - Belgija

Subota, 11. srpnja, 23:00 – Norveška - Engleska

Nedjelja, 12. srpnja, 03:00 – Argentina Švicarska