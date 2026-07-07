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POSLJEDNJA KARTA /

Osminu finala zaključuje susret dvije izjednačene, ali različite ekipe

Osminu finala zaključuje susret dvije izjednačene, ali različite ekipe
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Foto: Ulises RUIZ/AFP/Profimedia

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

7.7.2026.
20:14
Dominik Franculić
Ulises RUIZ/AFP/Profimedia
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1/8 finala SP-a
07.07.2026.
22:00
0
Švicarska
 
:
0
Kolumbija
 

Uživo

- Utakmica počinje u 22 sata. Igra se u Vancouveru, a glavni sudac je Salvadorac Ivan Barton.

Najava

Švicarska i Kolumbija igraju u osmini finala Svjetskog prvenstva i bore se za posljednje mjesto u četvrtfinalu. 

Ostala je još jedna jedina nepoznanica što se tiče posljednjih osam i o njoj će odlučiti Švicarska i Kolumbija. Utakmica koja apsolutno obećava puno, igraju dvije podjednake ekipe, a za obje se i prije prvenstva govorilo da su pritajeni favoriti za ulazak u četvrtfinale. 

Obje momčadi osvojile su svoju skupinu. Švicarska ispred Kanade, BiH i Katra, a Kolumbija ispred Portugala, DR Konga i Uzbekistana. U šesnaestini finala obje ekipe su bile blagi favoriti protiv afričkih ekipa i to su i opravdali. Švicarska je pobijedila Alžir 2-0, a Kolumbija Ganu 1-0. 

Pobjednik će u četvrtfinalu igrati protiv Argentine, branitelja naslova.

švicarska Nogometna ReprezentacijaKolumbijska ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Osmina FinalaUživo
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