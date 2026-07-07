Osminu finala zaključuje susret dvije izjednačene, ali različite ekipe

1/8 finala SP-a 0 Švicarska : 0 Kolumbija

Uživo

- Utakmica počinje u 22 sata. Igra se u Vancouveru, a glavni sudac je Salvadorac Ivan Barton.

Najava

Švicarska i Kolumbija igraju u osmini finala Svjetskog prvenstva i bore se za posljednje mjesto u četvrtfinalu.

Ostala je još jedna jedina nepoznanica što se tiče posljednjih osam i o njoj će odlučiti Švicarska i Kolumbija. Utakmica koja apsolutno obećava puno, igraju dvije podjednake ekipe, a za obje se i prije prvenstva govorilo da su pritajeni favoriti za ulazak u četvrtfinale.

Obje momčadi osvojile su svoju skupinu. Švicarska ispred Kanade, BiH i Katra, a Kolumbija ispred Portugala, DR Konga i Uzbekistana. U šesnaestini finala obje ekipe su bile blagi favoriti protiv afričkih ekipa i to su i opravdali. Švicarska je pobijedila Alžir 2-0, a Kolumbija Ganu 1-0.

Pobjednik će u četvrtfinalu igrati protiv Argentine, branitelja naslova.