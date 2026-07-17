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KVIZ A1 HRVATSKA /

Koliko znaš o F1, ali i vozačima i njihovim djevojkama? Pokušaj imati 8/8

Koliko znaš o F1, ali i vozačima i njihovim djevojkama? Pokušaj imati 8/8
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Foto: DPPI, DPPI Media/Alamy/Profimedia

A1 Hrvatska ponosni sponzor F1 na RTL-u

17.7.2026.
10:08
Sportski.net
DPPI, DPPI Media/Alamy/Profimedia

Iza nas je još jedna utrka, ali zato smo ušli u gusti raspored gdje utrke imamo "svako malo".

Tako nas nakon Velike nagrade Velike Britanije gdje je slavio Charles Leclerc, ovog vikenda očekuje VN Belgije.

Kako bi vas u ove vruće dane što bolje pripremili za novu utrku i zadržali u punom F1 ritmu, pripremili smo vam drugi kviz u suradnji s A1 Hrvatska. Čak i ako niste najveći fan okršaja na stazi, uz A1 optički internet svatko u domu može uživati u svom sadržaju bez prekida i usporavanja. 

Zato uzmite brz internet za duge staze jer stabilna i pouzdana veza znači da bez problema ostajete povezani i kada je više uređaja istovremeno spojeno na mrežu, baš kao u najzahtjevnijim utrkama Formule 1.

Sretno!

A1 Hrvatska ponosni sponzor F1 na RTL-u.
 

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i A1 Hrvatska!

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