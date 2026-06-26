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KVIZ A1 HRVATSKA /

Možeš li imati 8/8 na ovim pitanjima o Formuli 1? Stvarno nije preteško

Možeš li imati 8/8 na ovim pitanjima o Formuli 1? Stvarno nije preteško
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Foto: Marco Talluto/Alamy/Profimedia

A1 Hrvatska ponosni sponzor F1 na RTL-u

26.6.2026.
10:47
Sportski.net
Marco Talluto/Alamy/Profimedia
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Sezona Formule 1 već se debelo zahuktala. Iza nas je sedam utrka, od kojih je mladi Kimi Antonelli već osvojio njih pet. Sljedeća je 28. lipnja u Austriji.

Kako bi vas što bolje pripremili za novu utrku, pripremili smo vam kviz o tome koliko dobro poznajete Formulu 1. No, ne zaboravite! Čak i ako niste najveći fan adrenalinskih okršaja na stazi, jedno je sigurno — uz A1 optički internet svatko u domu može uživati u svom sadržaju bez prekida i usporavanja.

Dok jedan ukućanin prati napetu F1 utrku, drugi bez problema bingea omiljenu seriju, a treći igra PlayStation - sve istovremeno i uz stabilan, snažan Wi-Fi signal u svakom kutku doma. 

Sretno svima! 

A1 Hrvatska ponosni sponzor F1 na RTL-u.

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i A1 Hrvatska!

Formula 1F1 VijestiA1 HrvatskaKviz
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