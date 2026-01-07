FREEMAIL
POČELE PRIPREME /

Hrvatski prvak se vratio treninzima, prvu utakmicu igraju već za 13 dana

Nogometaši Rijeke vratili su se treninzima nakon zimske stanke. Pripreme će odraditi bez odlaska iz baze na Rujevici, a odigrat će samo jednu pripremnu utakmicu, za tjedan dana, sa slovenskim Koprom. Već za 13 dana očekuje ih nastavak odgođene utakmice 17. kola SHNL-a s Istrom. Na okupu je 31 igrač, zbog viroze je izostao Vito Kovač.

U prilogu RTL Danasa pogledajte što je na početku priprema za nastavak sezone rekao trener Victor Sanchez.

7.1.2026.
20:38
M.G.
